Radio aan in elektrische auto? Draai geen Rammstein

Terwijl je het volumeknopje van je radio iets harder draait, kijk je naar het aantal kilometers dat je EV nog kan rijden. De actieradius van je elektrische auto blijkt flink tegen te vallen. Het knopje van de radio draai je terug in de hoop wat stroom te besparen, maar levert dat ook echt iets op?

Uit praktijktests van Autovisie blijkt dat EV’s vaak niet de door de fabrikant beloofde actieradius halen. Daarom is het slim om energie te besparen met kleine handelingen, zoals het uitzetten van de airco. Alle functies van de EV en de elektromotor zelf halen immers stroom uit dezelfde accu.

Verbruik autoradio

Een gemiddelde autoradio verbruikt ongeveer 0,02 tot 0,03 kWh. Volgens het Amerikaanse technologie- en cultuurmagazine Wired kan het stroomverbruik pieken tot 2kWh als je het volume van de radio aanzienlijk hoog zet. Meestal duren deze pieken slechts milliseconden, waardoor de invloed op de actieradius beperkt blijft.

Ter vergelijking: de verlichting van een elektrische auto gebruikt ongeveer 0,049 kwh elektriciteit, wat meer is dan de radio, maar nog steeds gering. De verwarmings- en koelsystemen in een EV verbruiken gemiddeld zo’n 3,5 kWh, een stuk meer dan de radio en dus ook een van de grootste stroomverbruikers.

Mocht je de hele dag in je EV zitten met harde muziek aan, dan verbruikt de radio ongeveer 0,1 kWh tot 2,4 kWh per dag. In de praktijk hebben bestuurders hun radio meestal één of twee uur per dag aan staan, waardoor het verlies aan actieradius bij de meeste EV’s meestal beperkt blijft tot maximaal een kilometer.

Jouw muzieksmaak heeft invloed op de actieradius van je EV

Uit een studie van Kia UK blijkt dat de soort muziek waar je naar luistert wel degelijk invloed kan hebben op de actieradius van je EV. Voor het onderzoek werd de volledig elektrische EV6-crossover van Kia gebruikt, onder toezicht van dr. Duncan Williams, docent aan de University of Salford.

Tijdens de proef reden deelnemers een vaste testroute van 29 km en werd er een vaste afspeellijst afgespeeld met verschillende muziekgenres en nummers. Na twee dagen testen bleek al dat de muziek daadwerkelijk invloed had op de actieradius van de EV. Verschillende nummers zorgden voor veranderingen in stress en hartslag bij de deelnemers, waardoor ze hun rijstijl aanpasten en dat de actieradius van de EV6 beïnvloedde.

Klassieke muziek leidde tot een beheerste rijstijl en had de beste invloed op de actieradius van EV6. Het nummer Blinding Lights van The Weeknd riep daarentegen intensere emoties op bij de testrijders, waardoor ze twee keer zo inefficiënt reden.

De autoradio zelf is dus niet de boosdoener voor het verlies van actieradius. Wil je echt besparen, kijk dan eerder naar het klimaatsysteem als grote stroomverbruiker. Toch kan het ook handig zijn om bewust een muzieknummer uit te kiezen wanneer je weinig kilometers over hebt in je EV. Dan zou ik bijvoorbeeld een technonummer op standje ‘gehoorschade’ overslaan.