Raar! Deze nieuwe Ferrari heeft een ‘spoiler’ ín het interieur

De Italiaanse lente is gestart, want Ferrari introduceert de Amalfi Spider. Is dat aangenaam nieuws of heeft climate change ook deze open Ferrari aangetast?

Het is in elk geval voorspelbaar nieuws, want net als bij de Roma en de auto’s daarvoor introduceert Ferrari altijd eerst de Coupé-versie en iets daarna de Spider. Deze auto kun je bovendien zien als een ingrijpend gefacelifte versie van de Roma Spider. Geen wereldnieuws, maar hopelijk vooral prettig entertainment. Zo’n Spider-versie van een Ferrari is namelijk vooral gemaakt om van te genieten.

Ferrari Amalfi Spider is een echte GT

Bij Ferrari kun je je hart op vele manieren sneller laten kloppen, want ze bieden als sinds jaar en dag echte hardcore sportauto’s en meer GT-achtige auto’s. De Amalfi Spider behoort tot die GranTurismo-league, maar vertaal dat niet als oudemannen-Ferrari, want hij kan met een topsnelheid van 320 km/h en een acceleratietijd van 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h ook een aardig partijtje meeblazen met de echte sportauto’s.

Zo’n super-Spider moet een cocktail zijn die adrenaline en adoratie op moet wekken. Adoratie door het verleidelijke design en de adrenalinepomp komt vanzelf op toeren als de 640 pk en 760 Nm sterke V8 zijn twee turbo’s opspoelt.

Goed doordachte kap

Als Spider wil de Ferrari indruk maken met een elektrisch openende kap die in 13,5 seconden opent, maar dat is helaas geen record, een Aston Martin Vantage Roadster doet het in ongeveer de helft van de tijd. Rijdend de kap openen en sluiten kan de Amalfi tot een snelheid 60 km/h. Met de kap dicht moet hij rijden en er uitzien als de coupé, want de designers hebben dezelfde lijnen in stof gereproduceerd.

De kap is vijflaags en moet daarom goed isoleren, in opgeborgen toestand is hij slechts 22 cm dik. Een elektrisch bedienbare winddeflector die haast oogt als een spoiler in het interieur dekt de achterste ‘zitplaatsen’ af en voorkomt windwervelingen. Omdat de winddeflector vlak blijft liggen in de Ferrari, verstoort hij de lijnvoering niet en dat is applaus waard.

Beperkte opbergruimte

Wie een weekend weg wil met deze Spider (en wie wil dat niet?) kan beter het travel light advies opvolgen, want als je de kap opent, blijkt er van de 255 liter bagageruimte nog maar 172 liter over. Genoeg voor een paar flinke softbags.

Net als de Ferrari Amalfi Coupé (zie hier de video), profiteert de Spider van motorische en verdere technische aanpassingen die hem scherper moeten laten reageren dan de Roma deed. De Spider versie is overigens slechts een kleine 80 kilogram zwaarder dan de Coupé en weegt 1.556 kg.

De gewichtsverdeling is goed voor dynamisch bochtenwerk, want de achteras krijgt 52 procent van het gewicht toebedeeld, de voorzijde moet de rest handlen. De prijs van de Ferrari Amalfi Spider is nog niet bekend maar we gokken met enige voorkennis dat je op zo’n drie ton moet rekenen. De Amalfi Coupé is er vanaf 264.400 euro.