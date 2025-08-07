Deel dit: Share App Mail Tweet

Raad eens voor welke Nederlander deze unieke, peperdure Bugatti is

Dus jij dacht dat het over en uit was voor de roemruchte W12 met vier turbo’s van Bugatti. Mooi niet. De krachtbron komt gewoon nog een keer terug, dit keer in de unieke Bugatti Brouillard, waarvan er dus één wordt gebouwd. Voor een Nederlander.

Over welke Nederlander we het hebben, is geen raadsel, waarschijnlijk. Ons autominnend publiek weet vast wel dat het hier over Michel Perridon gaat, de zakenman die al meerdere Bugatti’s in zijn collectie heeft. Sterker nog, hij heeft naar verluidt de grootste private Bugatti-verzameling ter wereld.

Bugatti Brouillard gebaseerd op Mistral

Dus naar hem wordt wel geluisterd in Molsheim. Ook omdat hij er vast een indrukwekkend bedrag heeft achtergelaten om de Brouillard te mogen samenstellen en kopen. Het model is gebaseerd op de volledig open Mistral, waarvan een serie van negenennegentig wordt gebouwd.

Favoriete paard van Ettore Bugatti

De nieuwe Bugatti van Perridon heet Brouillard, omdat het favoriete paard van Ettore Bugatti zo heette. Om die reden zit er een paardenthema in de auto, met onder meer paardenhaar in de deurpanelen, een paardenhoofd in de transmissiehendel en afbeeldingen van paarden op de stoelen.

Complimenten voor Perridon, trouwens. Wat ons betreft heeft hij de Brouillard ontzettend smaakvol samengesteld, met een exterieur in matgroen en een interieur dat pistachegroen combineert met een fantastische geruite stof.

W16 met vier turbo’s en 1.600 pk

Oplettende Bugatti-fans hebben de twee luchtinlaten op het dak van de Brouillard natuurlijk al gespot. Die zijn een verwijzing naar de originele Veyron. Ze voeden de 8,0-liter W16 met koellucht. De motor is 1.600 pk sterk en levert zijn kracht af aan alle vier wielen.

Wat zal het bpm-bedrag zijn?

Interessant, Perridon heeft de Brouillard dan wel gekocht, maar hij neemt hem pas in 2027 in ontvangst. Misschien is de ontwikkeling van de auto nog niet helemaal afgerond. We zijn benieuwd of hij hem op Nederlands kenteken gaat zetten en wat dan het bpm-bedrag zal zijn.