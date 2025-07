Deel dit: Share App Mail Tweet

Ra ra, waar lijkt deze nieuwe Britse supersportwagen op?

Dit is de Lanzante 95-59, een 860 pk sterke ode aan de McLaren F1, die is gebouwd op het koolstofvezel Monocage-chassis van de McLaren 720S, P1 en Senna.

En dat kun je duidelijk zien. Van de zijkant heeft de Lanzante 95-59 duidelijk de proporties van de 720S (of de 750S). Kijk maar naar de daklijn van het inzittendencompartiment, die komt overeen.

Ode van Lanzante aan McLaren F1

Daarover gesproken, de 95-59 heeft drie zitplaatsen, net als de McLaren F1, met de bestuurder in het midden en de twee passagiers er schuin achter.

McLaren 720S (Afbeelding: McLaren) Lanzante 95-59 (Afbeelding: Lanzante)

In zijn typeaanduiding staan de eerste twee cijfers voor 1995, het jaar waarin het team van Lanzante met de F1 de 24 uur van Le Mans won, en de laatste twee cijfers voor het startnummer van die auto.

In 2,5 seconden naar 100 km/h

De 95-59 wordt aangedreven door een 4,0-liter twinturbo-V8 van McLaren, die een vermogen van 860 pk en 880 Nm koppel produceert. De 1.250 kilo lichte supersporter gaat daarmee in zo’n 2,5 seconden naar 100 km/h. Wat zijn topsnelheid is, heeft Lanzante nog niet bekendgemaakt.

Wel weten we dat de 95-59 achterwielaandrijving heeft, een sequentiële zevenbak en een grote, actieve vleugel achterop voor extra downforce op snelheid.

Productie van 59 exemplaren

Dat de auto duidelijke McLaren-trekjes in zijn design heeft, is niet onlogisch. Hij is getekend door Paul Howse, de man die ook de McLaren 570S, 720S, Artura en P1 op papier zette.

Van de 95-59 worden 59 exemplaren gebouwd, die in het Verenigd Koninkrijk omgerekend zo’n 1,4 miljoen euro kosten.