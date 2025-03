Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijzen Renault 4 bekend: dit kost hij in Nederland

Renault heeft de prijzen van de 4 bekendgemaakt. De vanafprijs in Nederland bedraagt 29.990 euro.

De 4 is de grotere broer van de 5. De kleinere hatchback is binnenkort te krijgen vanaf 25.000 euro. Echter, een versie die kan snelladen is pas te krijgen vanaf 27 mille.

Dit kost de Renault 4 in Nederland

De Renault 4 kan altijd snelladen. Voor net geen 30.000 euro krijg je een 40 kWh-accupakket en een 120 pk-elektromotor waarmee een actieradius van 322 kilometer mogelijk moet zijn. Deze uitvoering kan snelladen tot 80 kW.

De 150 pk-uitvoering is er vanaf 32.990 euro. Voor dit geld krijg je een grotere 52 kWh-accu en een 150 pk-elektromotor. De actieradius van deze EV bedraagt 409 kilometer en opladen kan met maximaal 100 kW.

Uitvoering Accu kW / pk Consumentenadviesprijs (€) Urban range evolution 40 kWh 40 kWh 90 / 120 29.990 Comfort range evolution 52 kWh 52 kWh 110 / 150 32.990 Techno 52 kWh 52 kWh 110 / 150 34.990 Iconic 52 kWh 52 kWh 110 / 150 36.490

Ga je voor de Renault 4 met 150 pk, dan zijn er drie uitvoeringen leverbaar: evolution, techno en iconic. Die laatste is de meest uitgebreide en beschikt over onder andere 18-inch lichtmetalen wielen, two-tone carrosseriekleur en elektrisch verwarmde stoelen. Voor deze uitvoering betaal je 36.490 euro.

Kennismaking Renault 4

Eerder konden we al kennismaken met de Renault 4. In onderstaande video laten we alles zien wat je moet weten over de EV.