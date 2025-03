Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijzen Mobilize Duo: dit kost de Birò-killer in Nederland

Microcars zijn op sommige plekken in Nederland erg populair. Met name de Birò is een ongekend succes. Die brommobiel krijgt er een geduchte concurrent bij. De Mobilize Duo is namelijk scherp geprijsd.

De Birò kost in Nederland minimaal 15.995 euro. Voor dit geld krijg je een range van 100 kilometer en kan je met z’n tweeën naast elkaar zitten.

Dit kost de Mobilize Duo in Nederland

Neem je met minder ruimte ook genoegen? Dan is de Mobilize Duo wellicht een goede optie. Financieel gezien zeker, want hij is er al vanaf 10.695 euro.

Voor dit geld krijg je een basisuitvoering brommobiel. Deze heeft dus een topsnelheid van 45 km/h en komt volgens de WLTP-meetmethode 161 kilometer ver. Voor een bluetooth carkit moet je 250 euro bijbetalen en ook parkeersensoren, verwarmde stoelen, airco en exterieuraankleding zijn optioneel.

Vind je 45 km/h te traag? Dan is de Mobilize Duo er ook als 80 km/h-versie. Deze heeft een vanafprijs van 12.295 euro en heeft dezelfde range. Als ‘evo’, met wieldoppen en stickers, kost hij 13.195 euro.

Rijtest met de Mobilize Duo

Autovisie reed eerder met de kleine stadsauto. In onderstaande video laten we zien dat de EV ten opzichte van de Twizy een hele vooruitgang is.