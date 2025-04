Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijzen huurauto’s: 10 duurste en goedkoopste vakantiebestemmingen

Huurauto’s kunnen afhankelijk van de locatie waar je ze huurt flink in prijs verschillen. Hoe extreem groot die verschillen zijn, blijkt uit een onderzoek van autoverhuurder Sunny Cars.

In het onderzoek wordt gekeken naar de prijzen die je aankomende meivakantie gemiddeld voor de huur van een auto betaald. De uiteindelijke prijs die je betaald hangt natuurlijk van veel zaken af: duur van de huur, soort auto en vraag en aanbod.

Goedkoopste huurauto

De duurste plek om een auto te huren is volgens het onderzoek het Italiaanse eiland Sicilië. Je betaalt er gemiddeld 495 euro per week voor een huurauto. Curaçao en Pisa staan op plek twee en drie.

Bestemming Land Prijs per week Sicilië Italië €495 Curaçao €464 Pisa Italië €463 Corsica Frankrijk €450 Puglia Italië €433 Halifax Canada €422 Bonaire €414 Cairns Australië €408 Andalusië Spanje €399 Zürich Zwitserland €396

Opvallend is dat Italië vaker terugkomt als het gaat om dure huurauto’s. Ook de Spaanse regio Andalusië is prijzig, maar over het algemeen is Spanje een goedkoop land om een auto te huren.

Sterker nog, de top vier goedkoopste bestemmingen om een auto te huren, zijn allemaal gelegen in Spanje. De eilanden Gran Canaria en Tenerife – beide geliefde bestemmingen voor de meivakantie – zijn het goedkoopst. De gemiddelde huurauto kost er 119 euro per week.

Bestemming Land Prijs per week Gran Canaria Spanje €119 Tenerife Spanje €119 Fuerteventura Spanje €125 Lanzarote Spanje €125 Krakow Polen €128 Kefalonia Griekenland €141 Belgrado Servië €142 Kreta Griekenland €147 Lefkas Griekenland €150 Dubai Verenigde Arabische Emiraten €154 Sicilië Italië €495 Curaçao €464 Pisa Italië €463 Corsica Frankrijk €450 Puglia Italië €433 Halifax Canada €422 Bonaire €414 Cairns Australië €408 Andalusië Spanje €399 Zürich Zwitserland €396

Vanaf 2026 moet er een speciale lamp in jouw Spaanse huurauto liggen. Lees hier hoe dat zit.