Prijsverschil naar record! Waarom je gek bent als je langs de snelweg tankt

We snappen het, soms heb je geen andere keuze, maar als je tanken langs de snelweg kan vermijden, zouden wij dat niet nalaten. Want het prijsverschil aan de pomp is nog nooit zo hoog geweest.

Automobilisten die langs de snelweg tanken, betalen gemiddeld 18,7 cent per liter meer dan wanneer ze naar een reguliere pomp zouden rijden, zo blijkt uit cijfers van MultiTankcar over de eerste vijf maanden van dit jaar.

Prijsverschil met snelweg neemt al jaren toe

Het prijsverschil tussen de snelweg en daarbuiten neemt al jaren toe. In 2022 was het 14,3 cent, een jaar later al 15,2 cent en in 2024 kwam het uit op 17,5 cent. Het huidige verschil van 18,7 cent is het hoogste dat ooit is gemeten.

Friesland duurst, Limburg goedkoopst

De gemiddelde prijs van een liter E10-benzine loopt sterk uiteen per regio. Friesland is het duurst, met als absolute koploper het plaatste Hollum op Ameland, waar de gemiddelde benzineprijs 2,29 euro per liter is. Limburg is het goedkoopst, met drie gemeenten waarin de prijs rond de 1,77 euro schommelt.

Het kan trouwens goedkoper, want er zijn tankstations die een nog lagere literprijs hanteren (uiteraard niet langs de snelweg). Zo betalen automobilisten in Steenwijk bij één pomp maar 1,74 euro per liter. En is er in Ulft in Gelderland eentje te vinden, die daar slechts iets boven zit.

Steeds minder tanktransacties en liters

Interessant is dat het aantal tanktransacties sterk daalt en hetzelfde geldt voor het aantal getankte liters, langs de snelweg en daarbuiten. Dat komt omdat het brandstofverbruik van nieuwe auto’s daalt (mensen met een MultiTankcard rijden veelal zakelijk en dus nieuw) en er met EV’s juist steeds meer geladen wordt.