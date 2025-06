Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs benzine stijgt: zo bespaar je op een tankbeurt in Nederland

Door de onrust in het Midden-Oosten stijgt de prijs van olie. Dit betekent dat jij meer betaalt voor een tankbeurt. Met enkele tips kun je toch besparen op benzine.

De benzineprijzen zijn continu in beweging. De prijs kan door allerlei factoren schommelen, maar met name oorlogen en besluiten van de OPEC+ zorgen de afgelopen jaren voor pieken en dalen.

Prijs benzine stijgt

De prijs aan de pomp is nu gestegen. Vrijdag gingen de prijzen al met zo’n 8 procent omhoog en vandaag is er opnieuw een stijging. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro95 (E10) ligt nu op 2,124 euro.

De gemiddelde landelijke adviesprijs is altijd wat aan de hoge kant. Je kunt namelijk in Nederland veel goedkoper tanken.

1. Rijd naar het buitenland voor benzine

Benzine is in onze buurlanden veel goedkoper en dus kan het lonen om de grens over te steken. Let wel, je mag niet een onbeperkte hoeveelheid brandstof meenemen vanuit Duitsland of België. In Duitsland kost een liter E10-benzine gemiddeld 1,655 euro en in België 1,579 euro.

2. Tank niet langs de snelweg en vergelijk

Woon je ver van de landsgrenzen, dan kun je ook besparen. Tank bijvoorbeeld nooit langs de snelweg. Het prijsverschil tussen een liter E10-benzine langs de snelweg en daarbuiten is 17,5 eurocent per liter. Daarbij kunnen er ook grote verschillen zitten tussen verschillende tankstations in jouw dorp of stad. Wil je besparen op benzine? Controleer dan de prijzen goed.

3. Tank niet na de klik

Is je tank vol, dan hoor je een klik. Probeer je dan nog een keer te tanken, dan kan het zo zijn dat je benzine weggooit. Daarbij kan het zorgen voor problemen met het ontluchtingssysteem.