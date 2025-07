Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche verkeert in zwaar weer, CEO komt met pijnlijk bericht

Hoewel Porsche eerder deze maand trots vertelde hoe goed de nieuwe Macan verkoopt, maar achter de schermen zijn er grote zorgen. Door dalende verkoopcijfers in China alsmede de tarievenoorlog met de Verenigde Staten verkeert het sportwagenmerk in zwaar weer.

“Dit alles raakt ons hard, harder dan veel andere autofabrikanten”, zei CEO Oliver Blume erover. Hij richtte zich tot zijn werknemers: “Ons bedrijfsmodel, dat ons vele tientallen jaren goed heeft gediend, werkt niet meer in zijn huidige vorm”, zo is te lezen in de brief die Bloomberg heeft ingezien.

Dalende verkoopaantallen

Hoewel Porsche in Noord-Amerika (de belangrijkste afzetmarkt van het merk) en in de opkomende markten een plus van 10 procent noteerde in de eerste helft van dit jaar, ging het in Duitsland (-23%), de andere Europese landen (-8%) en China (-28%) een stuk minder goed. In totaal gaat het om een daling van 6 procent, nadat het merk vorig jaar ook al met een verkoopdaling te maken had.

In een poging het tij te keren, zullen verdere bezuinigingsmaatregelen getroffen worden, zo laat de Porsche-topman zijn werknemers weten. Eerder liet het merk al weten binnen vijf jaar zo’n 1.900 banen bij Duitse fabrieken komen te vervallen vanwege de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s.

Minder banen bij Porsche

Net als Volkswagen probeert Porsche kosten te drukken door te bezuinigen op arbeidskosten. Bij Volkswagen zijn er al duizenden werknemers uit zichzelf vertrokken (en daarvoor kregen ze een flinke zak geld mee naar huis). Wellicht staat eenzelfde regeling ook vele Porsche-werknemers te wachten.