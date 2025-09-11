Porsche-topman wil omstreden privétunnel door berg aanleggen
Wolfgang Porsche (82), een belangrijke topman binnen het automerk, houdt de gemoederen in Oostenrijk bezig. Hij gaat een privétunnel aanleggen van 500 meter.
Een tunnel aanleggen is duur en doe je niet zomaar. Porsche heeft dan ook een goede reden. Hij heeft een villa in Salzburg die lastig te bereiken is door een steile toegangsweg. Je zou denken, daar heeft Porsche oplossingen voor. Zijn auto’s zullen vermogen genoeg hebben om de berg op te klimmen, zelfs als ze elektrisch zijn. Toch wil hij een makkelijkere route.
Porsche-privétunnel door berg
Alhoewel, makkelijker… Eenvoudig is het niet om een tunnel te maken, maar als hij er eenmaal ligt kan Porsche zo vanuit de woning naar de binnenstad. In 2024 werd er al een overeenkomst getekend met de gemeente voor het gebruik van de grond onder de berg, goed voor 1.500 vierkante meter. Door technische eisen als uitwijkplaatsen en ventilatie neemt het project echter dubbel zoveel ruimte in beslag.
Porsche betaalde voor het gebruiksrecht overigens 48.000 euro, volgens velen een te laag bedrag. Bijna 20.000 mensen tekende een petitie tegen de privétunnel van Porsche.
Het kost miljarden
Voorlopig is het nog onduidelijk of de tunnel doorgaat. Overigens worden de kosten voor de aanleg van de tunnel op tientallen miljoenen geschat. Dat is zelfs voor de Porsche-topman veel geld. Hij is miljardair, maar heeft niet tientallen miljarden aan vermogen. Het familievermogen van Porsche wordt immers geschat op zo’n 20 miljard.
