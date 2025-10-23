Porsche laat ineens een W18-motor zien met ruimte voor drie turbo’s
Er zijn foto’s van een Porsche-patenttekening opgedoken waarop een W18-motor is te zien met drie cilinderbanken. Dit betekent ruimte voor drie turbo’s. Wat is de Duitse sportwagenfabrikant van plan?
Het gros van de autofabrikanten richt zich op elektrische aandrijflijnen. Zelfs sportwagenmerken moeten eraan geloven. Toch duiken er soms ineens nieuwe motoren op. Zo bouwt McLaren nog een volledig nieuwe V8 voor de W1 en krijgt zelfs een supercar van GWM een brandstofmotor.
W18 van Porsche
Op de patenttekening van Porsche is dus een achttiencilinder met een W-vormige lay-out te zien. Elke cilinderbank heeft zijn eigen kop met in- en uitlaatpoort. Wat het slagvolume is, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook is niet bekend of er voor de inlaten super- of turbochargers worden aangesloten.
Bij de tekening wordt vermeld dat de krachtbron ook een ander aantal cilinders kan hebben. Vooralsnog is onduidelijk wat Porsche van plan is met de krachtbron. Zou het met een supercar de aanval op de Bugatti Tourbillon willen openen, of Yangwang op zijn plek willen zetten?
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze SUV heeft feature die hoort in gepantserde auto van Trump
-
Met vreemde stunt wil Kia benzinerijders in elektrische auto krijgen
-
Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Volkswagen T-Roc
-
Gewonde Amerikaan wil geld van Volvo! Hond activeerde achterklep
-
Waarom de nieuwe Porsche Macan GTS niet als invuloefening aanvoelt
-
Wat nu weer? ‘Kleuter’ Elon Musk dreigt op te stappen bij Tesla
-
Dit is waarom we nu smekend aan de voeten van Toyota liggen
-
Waarom nieuw Volvo-vlaggenschip de verkiezingen niet zal winnen
-
Afschrijvingsknaller! Dit is een Aston Martin Valkyrie na een jaar nog waard
-
Chinese merken kunnen niet tegen kritiek en betalen verklikkers om die te melden
-
Retro is ook in trek bij supercarmerken: Ferrari maakt moderne F40
-
Zo klinkt de Lexus LFA-opvolger: teleurstelling na de V10?