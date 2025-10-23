Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche laat ineens een W18-motor zien met ruimte voor drie turbo’s

Er zijn foto’s van een Porsche-patenttekening opgedoken waarop een W18-motor is te zien met drie cilinderbanken. Dit betekent ruimte voor drie turbo’s. Wat is de Duitse sportwagenfabrikant van plan?

Het gros van de autofabrikanten richt zich op elektrische aandrijflijnen. Zelfs sportwagenmerken moeten eraan geloven. Toch duiken er soms ineens nieuwe motoren op. Zo bouwt McLaren nog een volledig nieuwe V8 voor de W1 en krijgt zelfs een supercar van GWM een brandstofmotor.

W18 van Porsche

Op de patenttekening van Porsche is dus een achttiencilinder met een W-vormige lay-out te zien. Elke cilinderbank heeft zijn eigen kop met in- en uitlaatpoort. Wat het slagvolume is, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook is niet bekend of er voor de inlaten super- of turbochargers worden aangesloten.

Bij de tekening wordt vermeld dat de krachtbron ook een ander aantal cilinders kan hebben. Vooralsnog is onduidelijk wat Porsche van plan is met de krachtbron. Zou het met een supercar de aanval op de Bugatti Tourbillon willen openen, of Yangwang op zijn plek willen zetten?