Porsche Cayenne kan draadloos opladen: deze EV’s doen dat al

Porsche introduceert volgend jaar op de Cayenne een draadloze oplader. Dat klinkt misschien baanbrekend, maar er rijden nu al auto’s rond die dat kunnen.

Draadloos opladen is bij smartphones gemeengoed. Het opladen van een auto werkt middels dezelfde inductiemethode. Echter, er moet veel meer energie door de lucht worden gestuurd.

Porsche Cayenne draadloos opladen

De draadloze oplader die in en onder de Porsche Cayenne komt kan tot 11 kW leveren – net als een gebruikelijke openbaar laadpaal. De efficiëntie bedraagt 90 procent, zo meldt Porsche. Let wel, ook kabels hebben laadverliezen.

Deze auto’s kunnen dan nu al

Hoewel Porsche de eerste fabrikant is die het draadloos opladen van een auto in een Europees massaproductiemodel biedt, kan de Hongqi E-HS9 dit in China al langer. In samenwerking met WiTricity hebben zij een systeem dat naar eigen zeggen een efficiëntie heeft van 91 procent.

Ook dichter bij huis vinden we al draadloze opladers voor elektrische auto’s. Zo reden we twee jaar geleden in het Zweedse Göteborg mee met een draadloos oplaadbare Volvo-taxi. Bij deze proef werd zelfs tot 40 kW geladen.

Wat de daadloze lader van Porsche uniek maakt, is dat hij voor thuisgebruik is bedoeld. Het is geen pilot, testfase of grootschalige proef. Nee, als Europese particulier kun je gewoon de draadloze oplader op je oprit leggen. Door de vloerplaat hoef je nooit meer de stekker in je auto te pluggen. Tenzij je wil snelladen.