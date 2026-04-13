Porsche Cayenne Coupé breekt in tweeën na botsing met boom

De politie van het Amerikaanse Dunwoody heeft opmerkelijke foto’s gedeeld van een Porsche Cayenne Coupé die na een botsing met een boom in tweeën is gesplitst.

De beelden verschenen op de Facebookpagina van de politie. Daarbij wordt vermeld dat de bestuurder – de enige inzittende – het ongeval heeft overleefd en slechts met lichte verwondingen uit de auto is gestapt.

Porsche Cayenne Coupé breekt in tweeën

De Porsche Cayenne Coupé brak na de harde klap letterlijk in tweeën; de carrosserie hing alleen nog met enkele onderdelen en kabels aan elkaar. De passagiersstoel werd uit zijn bevestigingspunten gerukt en belandde enkele meters verderop.

Volgens onderzoekers is het ongeval vermoedelijk veroorzaakt door een te hoge snelheid. De impact moet enorm zijn geweest om een SUV op deze manier te laten splijten.