Populaire Tesla Model Y is op opmerkelijke wijze veranderd

De Model S, Model X en Cybertruck staan voor spek en bonen op de Tesla-prijslijst. Het zijn de Model 3 en vooral de Model Y die zich de absolute bestsellers van Elon Musks EV-merk mogen noemen. Die laatste is nu op opmerkelijke wijze veranderd.

Deze nieuwe variant luistert naar de naam Tesla Model Y L. Waar die L voor staat? Kijk eens goed naar de afbeelding.

Tesla Model Y L als verlengde versie

De L staat voor long. Het betreft namelijk een verlengde versie van de reguliere Model Y. Hij is met een kleine 18 centimeter opgerekt en meet nu bijna vijf meter in lengte. De lengte tussen de voor- en achterwielen is met zo’n vijf centimeter toegenomen tot 3,04 meter.

De Tesla Model Y L. (Afbeelding: Tesla) De gewone Tesla Model Y. (Afbeelding: Tesla)

Daarnaast is het dak 4 centimeter hoger en anders van vorm, wat de inzittenden iets meer hoofdruimte moet bieden. Anders dan de gewone Tesla Model Y, komt deze langere versie niet met vijf, maar met zes zitplaatsen.

Alleen voor China

De extra ruimte komt ons lange Nederlanders goed van pas, zou je denken. Maar de Tesla Model Y L gaat aan onze neus voorbij. De auto is immers enkel bestemd voor de Chinese markt, waar men dol is op verlengde auto’s. Het is een statussymbool.

Wie China bezoekt, zal zelfs verlengde versies van doodgewone Volkswagens en BMW’s tegenkomen. Autovisie bezocht dit jaar de enorme Autoshow van Shanghai, waar ook veel verlengde auto’s te zien waren.