Politievlogger deelt foute tip die je boete van 320 euro kan opleveren: “Dit moet hij rechtzetten”

Niets is zo vervelend als een linksplakker op de snelweg. Maar mag je er rustig rechts voorbij rijden? De wet zegt van niet, politievlogger Emiel (beter bekend als Verkeersagent Alkmaar) meent van wel. We vragen de politie om uitleg.

In een video die recent op Dumpert verscheen, rijdt de bekende politievlogger achter een automobilist die op de middelste baan rijdt, terwijl de spitsstrook open is. Een ander gaat er kalmpjes rechts voorbij. “Die bestuurder is rechts aan het passeren, niet aan het inhalen”, verklaart de motoragent. “Hij is dus niet in overtreding.” Later beboet hij de linksplakker.

Geen verschil tussen rechts inhalen en rechts passeren

Hoewel wij dat alleen maar kunnen toejuichen, keken we er toch een beetje vreemd van op. Want er bestaat toch geen verschil tussen rechts inhalen en rechts passeren? “In het verkeer heet iemand voorbijgaan in dezelfde richting gewoon ‘inhalen’. Doe je dat, dan gelden de inhaalregels”, legt een politiewoordvoerder uit aan Autovisie.

Er zijn overigens een paar uitzonderingen waarbij je wel straffeloos iemand rechts voorbij mag rijden, maar die zijn hier niet van toepassing. “Wat hier gebeurt is gewoon rechts inhalen”, bevestigt de politie. “De uitleg van de collega in het filmpje klopt dus niet.”

Al eerder een politievlogger vaker in opspraak

De Nederlandse politie heeft meerdere agenten die zich politievlogger noemen en het is niet voor het eerst dat zij onderwerp van discussie zijn. Zo ging deze verkeersagent en vlogger eerder zwaar in overtreding, waarna hij zijn rijbewijs kwijtraakte.

Zijn al die politie-influencers eigenlijk wel wenselijk? “Politievloggers zijn erg waardevol, omdat ze laten zien hoe het werk er in de praktijk uitziet. Tegelijk zijn het ook gewoon mensen en die maken soms een fout”, vertelt de politie ons.

Bekeuring van 320 euro

“Er gelden wel duidelijke richtlijnen voor collega’s die zich als politieagent uiten op social media. Als er iets wordt gedeeld wat niet klopt, worden ze daarop aangesproken en volgt er een correctie”, aldus de woordvoerder. “In dit geval heeft Emiel iets niet goed uitgelegd. Dat gaat hij in een volgende video rechtzetten.” Wel zo verstandig, want het boetebedrag voor rechts inhalen bedraagt maar liefst 320 euro.

Nu lijkt de kans op een boete voor dit vergrijp sterk afhankelijk van de interpretatie van de individuele agent. “Of iets strafbaar is, staat gewoon in de wet. Dat hangt dus niet af van hoe een agent het uitlegt. Wat wél kan verschillen, is of en hoe een agent handhaaft. Dat valt onder die discretionaire bevoegdheid”, legt de verkeerspolitie uit.

Dan nog even terug naar de linksplakker waar dit allemaal mee begon. Wanneer ben je precies in overtreding? “Het gaat niet om ‘links rijden’, maar om het niet genoeg rechts houden. Daar kan tegen worden opgetreden zodra een agent vindt dat je wél naar rechts had gekund, maar dat niet deed.”

Wanneer je precies weer naar rechts moet, hangt af van de situatie. Daarin speelt het verkeer, de afstand tot anderen en de gereden snelheid een rol. “Die afweging maakt de agent ter plekke.”