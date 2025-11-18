Deel dit: Share App Mail Tweet

Politie neemt rijbewijs bestuurder in, slechts twee uur nadat hij 18 werd

Hoe gingen jouw eerste meters nadat je eindelijk alleen in een auto mocht rijden? Ongetwijfeld vlogen ze niet zo snel onder je door als bij deze 18-jarige bestuurder uit Osnabrück. Twee uur na zijn verjaardag moest hij zijn rijbewijs alweer inleveren omdat hij veel te hard reed.

60 km/h te hard

Deze bestuurder had zijn rijbewijs dus al eerder gehaald, maar werd op 8 november pas 18. Om 02.00 uur ’s nachts reed de jongeman volgens de politie van Osnabrück 110 km/h op een weg waar maximaal 50 km/h is toegestaan.

Deze Natruper Straße, waar hij werd geflitst, is bepaald geen Landstraße. Het is gewoon een drukke straat door een woonwijk aan de buitenrand van Osnabrück.

18-jarige is niet alleen rijbewijs kwijt

De 18-jarige moest zijn rijbewijs direct voor minimaal twee maanden inleveren en mogelijk komt daar nog een verlenging van de invordering bovenop, plus een proeftijd. Ook kan hij een boete van zo’n 560 euro verwachten (daar kun je al een aanstaande klassieker voor kopen) en krijgt hij twee strafpunten op zijn rijbewijs. Daarnaast moet hij ook nog deelnemen aan een verplichte cursus.