Poging zoveel! General Motors wil Europa weer eens veroveren

Gaaf ding, deze Chevrolet Corvette Concept! Hij is ontworpen door de nieuwe, Europese designstudio van General Motors. Want inderdaad, het concern denkt weer eens te kunnen doorbreken in Europa.

Gaat de negende generatie Corvette er uitzien zoals op deze foto’s? Nee, daarvoor is dit studiemodel veel te extreem. Prachtig apparaat, daar niet van, maar erg productierijp is het niet.

Europese designstudio General Motors

De concept car is er met name om de aandacht te vestigen op de nieuwe, Europese designstudio van General Motors, die op zo’n 30 kilometer van Birmingham ligt.

En dan zou je denken: waarom opent GM een Europese studio? Want sinds de verkoop van Opel en Vauxhall is het bedrijf hier nauwelijks nog actief.

Je raadt het al: GM gaat wéér een poging wagen om het in Europa te maken. Dat heeft het al tig keer gedaan en iedere keer is het na een paar jaar met de staart tussen de benen vertrokken.

Corvette en elektrische Cadillacs

Een ezel stoot zich in het gemeen geen twee keer aan dezelfde staan. Nou, General Motors wel. Laten we alleen niet te negatief zijn. Misschien lukt het nu eindelijk wel.

GM gaat in Europa elektrische Cadillacs op de markt brengen en ook haalt het de Corvette C8 naar hier. Om ons lekker te maken, krijgen we een aantal Corvette-studiemodellen te zien.

Dit is de eerste en er volgen er dit jaar meer. Specificaties over deze concept car geeft General Motors niet. Hij is er puur als stijloefening.