Deel dit: Share App Mail Tweet

Plan voor coolste Mazda sinds jaren staat plots op losse schroeven

Het zijn bittere tijden voor autoliefhebbers. Veel sportieve modellen verdwijnen, opdringerige veiligheidssystemen wekken de nodige irritaties op en we zien de brandstofmotor langzaam uitsterven. Modellen als de Mazda Iconic SP met heuse wankelmotor vormen een baken van hoop. Helaas staat het productieplan van die tweezitter plots op losse schroeven.

Voor wie het gemist heeft: Mazda onthulde in 2023 de Iconic SP, een fraai gestylede conceptmodel met . Eind vorig jaar liet de Japanse autobouwer weten deze sportwagen écht in productie te nemen.

Mazda Iconic SP is een sportcoupé met wankelmotor

Dat bericht toverde een glimlach op ons gezicht. De Mazda Iconic SP heeft namelijk meer te bieden dan een mooi lijnenspel. Zo heeft de sportwagen ook achterwielaandrijving en een perfecte 50:50-gewichtverdeling. Hoewel deze compacte coupé qua formaat met een Mazda MX-5 te vergelijken is, levert hij fors meer vermogen. 370 pk om precies te zijn.

Het zijn elektromotoren die de wielen aandrijven, maar de Mazda heeft wel een verbrandingsmotor aan boord. Het is zelfs een wankelmotor (al is het de vraag of je daar blij mee moet zijn). Mazda heeft een speciaal ingenieursteam samengesteld dat zich volledig op deze bijzondere brandstofmotor focust. Hoewel zo’n rotatiemotor erg gaaf kan zijn, dient-ie in de Mazda Iconic SP enkel als range-extender, eigenlijk net als in de al bestaande MX-30 REV. Zie hem als een soort aggregaat om de accu bij te laden.

Toekomst plots onzeker

Wij keken reikhalzend uit naar deze sportwagen. Zo vaak komt het immers niet meer voor dat autobouwers een nieuwe coupé introduceren (al reden we zeer recent wel met de nieuwe Honda Prelude). Helaas lijkt de toekomst van Mazda’s nieuwe tweezitter plots zeer onzeker.

Mazda is namelijk bezig met een nieuw platform speciaal voor elektrische auto’s, maar het budget daarvoor is flink geslonken door ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die het merk recent doorvoerde.

Financiering grootste probleem

Dit alles bemoeilijkt het financieren van een tweezits sportwagentje enorm. Hoewel zo’n stijlvolle coupé het imago van Mazda een boost kan geven, zal het nooit een cash cow worden. Met dergelijke modellen wordt het echte geld niet verdiend en dus zakt de Mazda Iconic SP op de prioriteitenlijst.

Aan Autocar vertelt Chief Technology Officer Ryuichi Umeshita dat het technisch mogelijk is een productieversie van de Iconic SP te maken, maar dat op dit moment het bekostigen van deze sportwagen de grootste drempel is. Alle hoop is dus nog niet verloren, maar zeker is de komst van de Mazda Iconic SP niet meer.