Pick-up is kleiner dan een Mini Cooper en ideaal voor Europa

Bij een pick-up denk je aan Ford, Chevrolet of Ram, niet aan een Mini-Cooper. Een start-up uit Californië, genaamd Telo, dacht hier wél aan. Het merk waagt een gok en heeft een kleine elektrische pick-up ontworpen, de MT1. Die past in de ruimte van een Mini-Cooper, huh?

De kleine pick-up is absoluut geen Ford F-150 Lightining, die ooit erg populair was in de VS. Nee, de MT1 is ontworpen voor mensen die in steden wonen, overal willen kunnen parkeren en toch behoefte hebben aan pick-upcapaciteiten. Ondanks dat de kleine elektrische truck ongeveer even groot is als een Mini-Cooper met twee deuren, biedt deze pick-up plaats aan vijf personen en een laadbak van ongeveer 1,5 meter lang.

Twintig miljoen dollar

Telo onthulde de MT1 in 2023 en wil de kleine pick-up produceren. Het bedrijf heeft een eerste grote investeringsronde van twintig miljoen dollar afgerond. De start-up zegt met de investering productiegereedheid te kunnen bereiken. Daarnaast wil Telo het voertuig hiermee laten voldoen aan de Amerikaanse veiligheidsnormen. Een van de medeoprichters van Telo is Marc Tarpenning die samen met Elon Musk en Martin Eberhard Tesla oprichtte.

De kleine elektrische pick-up moet tot 500 pk leveren en ongeveer 563 kilometer kunnen rijden op één lading met een 106 kWh-batterij. De instapprijs van de MT1 wil het bedrijf rond de 41.500 dollar laten bedragen. Dit is lager dan de verkoopprijs van de volledig nieuwe elektrische trucks op het moment. Of deze vraagprijs daadwerkelijk haalbaar is, moet nog blijken.

Verkoopdaling van elektrische pick-ups

Het Californische merk kiest een spannende periode om een volledige elektrische pick-up op de markt te zetten. In Amerika dalen de verkopen van volledig elektrische pick-ups. Denk bijvoorbeeld aan de tegenvallende Tesla Cybertruck of de verkoopdaling van de Ford F-150 Lightning. Toch heeft Telo al zo’n 12.000 pre-orders verzameld, wat aangeeft dat het model bij een aantal mensen in de smaak valt.

Het project van de MT1 wordt uitgevoerd met een beperkt budget en een klein team. Mocht de productie van de kleine elektrische pick-up slagen, dan ontstaat er een interessant en opvallend alternatief voor momenteel beschikbare elektrische trucks. We zullen zien of het lukt. Overigens zijn er nog geen plannen om de MT1 naar Europa te halen.