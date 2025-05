Deel dit: Share App Mail Tweet

Peugeot opent aanval op Renault 5 en Alpine: ‘Minstens zo goed’

Iedereen is dol op de Renault 5 en zijn sportievere broertje, de Alpine A290. Als elektrische hot hatch won die laatste zelfs de allereerste Autovisie EV Supertest. Peugeot komt nu met een antwoord in de vorm van de e-208 GTi.

In een gesprek met Autovisie spreekt de kersverse Peugeot-CEO Alain Favey over de nieuwe elektrische hot hatch. Volgens Favey wordt de e-208 GTi minstens net zo goed.

Peugeot e-208 GTi moet het opnemen tegen Alpine A290

Door striktere emissienormen zijn de afgelopen jaren veel hot hatches verdwenen. Nu we voorzichtig het elektrische tijdperk instappen, keren de compacte pk-bommetjes echter weer terug. Ook de nieuwe 208 GTi wordt alleen elektrisch, zo vertelt Favey aan Autovisie.

“Qua performance zal de Peugeot e-208 GTi de beste in zijn segment zijn”, stelt de topman. Een boude uitspraak, want bij de EV Supertest 2025 zagen we hoe hoog het niveau van deelnemers zoals de Alpine A290 en Abarth 600e ligt. Maar Favey is niet bang: “We doen met alle plezier mee aan de volgende Autovisie EV Supertest. Ik denk dat we het goed zullen presteren.”

Farvey: ‘Renault 5 en Alpine A290 zijn uiterst competent’

Tegelijkertijd onderschat hij zijn tegenstanders niet. “De Renault 5 en Alpine A290 zien we als uiterst competent. We zullen proberen om die op z’n minst te evenaren”, zegt Favey. Daarvoor moet wel wat gebeuren, want in een eerdere dubbeltest met de niet gewone uitvoeringen van de 5 en e-208, had de Peugeot het zwaar. “Maar stevige concurrentie is juist goed. Die modellen dienen als referentie voor ons”. Tijdens de Le Mans later dit jaar wordt de Peugeot e-208 GTi onthuld.

Bij de EV Supertest 2025 die deze maand verscheen, zagen we hoe vrijwel alle fabrikanten gebruik maken van hun heritage door enthousiast hun performance-labels op te graven. Ook Peugeot stoft zijn GTi-label af. “We beginnen met de 208 GTi en kijken dan bij welke modellen de GTi-badge nog meer past.” En Peugeots sportieve PSE-label dan? “Dat zal niet meer worden aangeboden.”