Peugeot 508 verdwijnt voorgoed: ‘Wij willen geen premiummerk zijn’

Wie een Peugeot 508 wil, moet er snel bij zijn. De D-segmenter staat op het punt te verdwijnen en een opvolger komt er niet.

Op dit moment kun je nog bij Peugeot aankloppen voor een nieuwe 508, maar de komende weken zal dit model worden uitgefaseerd, zo vertelt de nieuwe Peugeot-CEO Alain Favey in een gesprek met Autovisie.

Peugeot 508 als concurrent voor de BMW 3-serie

De 508 valt in het D-segment en is daarmee een tegenhanger voor modellen zoals de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse. Een moeilijk segment om door te breken als je niet bij de Duitse drie hoort.

Peugeot gaat het dan ook niet meer proberen. “We hebben niet de behoefte om in de toekomt nog in het D-segment aanwezig zijn”, aldus Favey. Met name met de 508 schurkt Peugeot tegen het premium aan, maar dat is niet de bedoeling. “Binnen Stellantis zijn we upper mainstream. We willen echter geen premiummerk worden. Peugeot blijft immers een volumemerk.”

Van sedan naar SUV

Het wegvallen van de 508 past bij die gedachte. “Wij zullen dat gat afdekken met andere modellen die een sterkere business-case hebben. Denk daarbij aan de 5008. Die biedt alles wat je nodig hebt van een merk als Peugeot.”

Het komt er in feite op neer dat wéér een mooie sedan en stationwagen verdwijnt en men maar een SUV moet kopen. Met het verdwijnen van de 508 komt ook het sportieve PSE-label aan zijn eind, maar daar brengt het merk wel weer iets leuks voor terug.