Peter kocht de Citroën 2CV die hij vroeger als Dinky Toy had

Als jochie was Peter Tijs eigenlijk al verliefd op wat hij nu zijn Brigitte noemt. Toen was het nog een Dinky Toy, nu is het een echte Citroën 2CV Spécial uit 1985.

“Als jongetje had ik een Dinky Toy, ook een Deux Chevaux, en eigenlijk vond ik dat altijd al een grappige auto met van die prachtige spatborden en leuke lampjes vooraan, de kleine klapraampjes in de voorste portieren en een open dakje. Dat laatste is voor een heel goedkope auto als deze wel perfect.”

Citroën 2CV als auto voor de boer

“En het is eenvoudige techniek, maar wel ontzettend stoer. Geen stuurbekrachtiging en ja, eenvoud aan alle kanten. Ooit bedoeld als auto voor de boeren, die met een mandje eieren op de achterbank zonder ze te breken over het land moest kunnen rijden. Citroën vind ik een heel mooi merk met heel veel originele details: de Eend heeft ze, maar ook tal van andere modellen.”

“Ik had eerder gekeken naar een Citroën 2CV en dat was een Charleston, maar toen had ik het gevoel dat er heel veel mis kon gaan. Het was kwetsbaar staal, zal ik maar zeggen. Die auto had ik meegenomen naar een garage die hem op de brug zette en met de schroevendraaier het chassis testte en me de aankoop afraadde. Toen besloot ik langer door te sparen om een betere te kunnen kopen. In diezelfde garage verkochten ze heel veel Citroëns en kwam ik bij deze uit.”

