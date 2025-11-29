Deel dit: Share App Mail Tweet

Personalisatie bij Porsche gaat ver: zó lelijk kun je de Cayenne-sleutel maken

Hoe ver gaan de personaliseringsmogelijkheden bij Porsche? Nou, zóver dat de fabrikant zelfs een aparte configurator voor de sleutel van de nieuwe Cayenne heeft.

Wie op de Nederlandse Porsche-site een elektrische Cayenne samenstelt, komt op een gegeven moment bij het tabblad ‘Sleutels, matten en boordmappen’. Daarin kun je kiezen voor ‘op maat gemaakte sleutels met hoesje’. Kosten? 739 euro.

Er zijn modelconfigurators die minder uitgebreid zijn

En met ‘op maat gemaakt’ bedoelt Porsche precies dat, want wie voor de optie kiest, krijgt een speciale configurator op het scherm met daarin een bizar aantal mogelijkheden.

We durven zelfs wel te beweren dat er bij andere merken modelconfigurators zijn die minder uitgebreid zijn.

Talloze opties voor de Porsche Cayenne-sleutel

Wil je je Cayenne-sleutel in kleur gelakt hebben? Of wil je juist een bekleding met leer of alcantara? Kan allemaal en zelfs allebei. Dan zijn er voor de verschillende onderdelen van de sleutel ook nog tig kleuren mogelijk. En wil je de reservesleutel in een andere tint? Geen probleem.

Beperkingen lijken er nauwelijks te zijn, waardoor je sleutel één en twee zo lelijk kunt maken als je zelf wilt, met vloekende kleuren en contrasterende stiksels die nergens bij passen. Dus doe je best. Maak er iets moois van. Of niet.

