Stekker eruit! Stellantis ziet niks meer in deze technologie

Dat je de uitspraken van bedrijven altijd een beetje moet wantrouwen, blijkt uit de u-bocht die Stellantis nu maakt. Want tot vrij recent noemde het concern waterstoftechnologie nog veelbelovend en nu ziet het er in één keer niks meer in.

De enige twee in Nederland leverbare auto’s met een brandstofcel zijn de Hyundai Nexo en Toyota Mirai. Daarbij rijden er in ons land ook bussen en vrachtwagens op waterstof rond. De tankinfrastructuur is nog beperkt, met minder dan twintig openbare stations.

Opel Vivaro Hydrogen is geschrapt

Opel zou binnenkort met de Vivaro Hydrogen komen en had zelfs de vanafprijs al bekendgemaakt, maar dat model wordt dus geschrapt. Stellantis stopt per direct met de ontwikkeling van brandstofceltechniek. Het concern verwacht in de nabije toekomst geen vraag naar bedrijfswagens op waterstof.

Stellantis moet keuzes maken

We zijn benieuwd wat er dan veranderd is, want tot voor kort roemde Stellantis de technologie nog als veelbelovend. Uit het commentaar van operationeel directeur Jean-Philippe Imparato maken we op dat zijn concern keuzes moet maken.

Stellantis heeft al moeite genoeg om aan de strenge Europese CO2-eisen te voldoen, dus is het beter om daar ontwikkelingsgeld in te steken. “De waterstofmarkt blijft een nichesegment”, aldus Imparato, “waarin we op de middellange geen kans zien om winstgevend te worden.”