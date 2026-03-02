Deel dit: Share App Mail Tweet

Peperdure klassiekers tot aan de assen in het water na felle storm tijdens concours d’elegance

Afgelopen weekeinde werd in de Amerikaanse staat Florida een prestigieus concours d’elegance gehouden: ModaMiami. Een event dat letterlijk in het water viel na een felle hagelstorm, waarbij peperdure klassiekers tot aan de assen in de plassen kwamen te staan.

Ze hebben in Florida vast naar het succes van de Monterey Car Week in Californië gekeken en gedacht: zoiets willen wij ook. Daarom is er nu de Miami Car Week, met het nieuwe ModaMiami-evenement als hoogtepunt.

Storm, regen en hagel in Maimi

Nou is het weer in Miami vandaag best goed (24 graden en zon), maar afgelopen weekeinde spookte het en kwamen de regen en hagel met bakken uit de hemel. Daarbij waaide het ook enorm hard, zoals te zien is in verschillende video’s op Instagram.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Na de storm stond het terrein van ModaMiami deels onderwater. Of de hagel voor schade aan de auto’s heeft gezorgd, is nog niet bekend. Maar we zouden toch zenuwachtig worden als we daar onze kostbare bezit hadden staan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.