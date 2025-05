Deel dit: Share App Mail Tweet

Peperdure Ferrari nog niet opgevouwen om een boom

Over het algemeen scoren nieuwsberichten over Ferrari alleen als er een ‘peperduur’ exemplaar om een boom is gevouwen, dus sta ons wat clickbait toe. Deze nieuwe Ferrari 296 Speciale is namelijk nog heel. Alleen is de vraag voor hoe lang.

Om deze 296 Speciale en Speciale A (de open versie) te mogen kopen, moet je een uitstekende relatie met Ferrari hebben. Daar heb je veel geld voor nodig, niet per se veel talent. Dus komt het regelmatig voor dat de kranten en nieuwswebsites berichten over een crash met een ‘peperdure’ Ferrari.

Ferrari 296 Speciale sterker en lichter

Al is het begrip ‘peperduur’ wel aan inflatie onderhevig soms, want we hebben de Telegraaf zelfs eens een Mondial zo zien noemen. Hoe dan ook, prijzig zullen de 296 Speciale en Speciale A ongetwijfeld zijn, want de ‘gewone’ 296 begint al boven de 300.000 euro.

De Speciale en Speciale A zijn sterkere, lichtere en meer op circuitgebruik gerichte versies van de Ferrari 296 GTB en GTS. Ze treden daarmee in de voetsporen van de 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale en 488 Pista.

Systeemvermogen is 50 pk hoger geworden

De Speciales hebben in de basis dezelfde krachtbron als de 296 GTB en GTS: een 3,0-liter twinturbo-V6, die ondersteuning krijgt van een elektromotor. Ferrari peutert nu 700 pk uit de zescilinder (was 663) en schroeft de elektromotor op tot 180 pk (was 167). Het systeemvermogen gaat van 830 naar 880 pk.

Op de sprint naar 100 km/h scheelt het niet heel veel; 0,1 seconde slechts. De Speciale en Speciale A gaan beide in 2,8 seconden naar 100 km/h. De 70 kilo zwaardere Speciale A (1.480 tegenover 1.410 kilo) zit na 7,3 tellen op 200 km/h en arriveert dus nét 0,3 seconden later dan de Speciale.

Nieuw aeropakket genereert meer downforce

Is de topsnelheid relevant? Mwoah, maar we noemen hem toch maar: meer dan 330 km/h. Bij de Speciale gaat het namelijk meer om handling. Ferrari heeft het onderstel nog scherper afgesteld, wat onder meer inhoudt dat de auto’s dichter bij het asfalt liggen en minder overhellen in bochten.

Ten opzichte van de 296 GTB en GTS zijn ze 60 kilo lichter. Dat hebben de makers onder meer voor elkaar weten te krijgen door meer koolstofvezel toe te passen. Het extremer ogende uiterlijk heeft daadwerkelijk nut. De 296 Speciales genereren bij 250 km/h zo’n 20 procent meer neerwaartse druk dan de GTB en GTS.