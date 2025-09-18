Deel dit: Share App Mail Tweet

Pech onderweg? Dan is het vaak gewoon jouw eigen schuld

Een aanrijding of pech onderweg kan iedereen overkomen, maar je kunt de kans erop wel drastisch verminderen, meent een verzekeraar. Want bijna een derde van de gevallen had relatief gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Verzekeringsmaatschappij AXA Partners Benelux behandelde in juli en augustus zo’n zevenduizend bijstandsgevallen, zoals het bedrijf dat noemt. En daarvan zou tussen de 25 en 30 procent redelijk eenvoudig te voorkomen zijn met een aantal preventieve maatregelen.

Vooral mechanische pech onderweg

Volgens AXA had 28 procent van de zevenduizend dossiers te maken met een ongeval, 22 procent met een lekke band, 15 procent met een oplaad- of batterijproblemen, 33 procent met overige technische mankementen en de resterende 2 procent met verloren sleutels, diefstal of een tekort aan brandstof.

Automobilisten doen weinig aan preventie

De verzekeraar zegt dat automobilisten te weinig doen aan preventie. Zo zou het al heel wat schelen als ze regelmatig de bandenspanning zouden controleren en voor een lange autoreis de banden zelf eens zouden nalopen.

Bij een plug-in hybride of elektrische auto is het belangrijk om te zorgen dat de aansluitingen tegen vocht zijn beschermd en dat de staat van de batterij wordt gecheckt, zo schrijft het bedrijf, want recent ziet het een toename van het aantal mensen dat met hun EV strand door batterij- of laadproblemen.