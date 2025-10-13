Deel dit: Share App Mail Tweet

Wintersportfile? Deze afsnijroute levert flinke boete op

Wie op weg naar de wintersport door Zwitserland rijdt, moet sinds kort extra goed opletten bij het passeren van Birsfelden. In deze gemeente, tegen Basel aan, geldt namelijk een nieuw verkeerssysteem dat boetes aan automobilisten uitdeelt die korter dan vijftien minuten in de plaats zijn.

Het systeem moet sluipverkeer tegengaan, nu de A2 (richting Duitsland) wordt aangelegd. Daarnaast ligt Birsfelden ook op de route richting verschillende wintersport-gebieden, wat ook deze winter mogelijk extra drukte op deze binnenwegen geeft.

Nieuw boetesysteem in Birsfelden

Sinds 1 september 2025 is in Birsfelden het Automatische Doorgangsregeling-systeem (ADK) actief. Dit systeem moet sluipverkeer via woonwijken tegengaan. Camera’s registreren alle kentekens van voertuigen die de controlezones inrijden en vergelijken deze met een lijst van voertuigen die daar mogen rijden.

Belangrijk om te weten als je door Birsfelden komt, richting je wintersport: je mag er alleen rijden als je er minstens vijftien minuten blijft. Doe je dat niet – bijvoorbeeld omdat je de plaats gebruikt als handige sluiproute richting Basel of de snelweg richting Engelberg – dan rekent het systeem dat als een overtreding. De boete volgt automatisch en kost je 107 euro.

Nu is het niet zo dat iedereen in Birsfelden een boete krijgt. Inwoners van de plaats en het aangrenzende Freuler-district in Muttenz zijn vrijgesteld. Daarnaast krijgen hulpdiensten en taxi’s een vergunning. De gemeente zegt dat het systeem bedoeld is om de leefbaarheid te verbeteren. Door de aanleg van de Autobahn richting Duitsland nam de verkeersdruk in de smalle woonstraten flink toe.

Vooral in de winter, wanneer veel Nederlanders op weg zijn naar de wintersport, neemt het aantal automobilisten dat door Birsfelden rijdt flink toe. Ondanks dat er waarschuwingsborden zijn geplaatst, worden er toch meer dan duizend overtredingen per dag geregistreerd. Dat betekent dat de gemeente al meer dan 1,7 miljoen euro heeft opgehaald via het systeem.

Boete op weg naar de wintersport

Omdat het verwerken van al die boetes veel werk kostte, moest de gemeente Birsfelden extra personeel inzetten. In de beginfase – waarin de techniek nog werd geoptimaliseerd en de borden werden aangepast – werden er nog geen boetes uitgeschreven. Maar sinds half september is het menens, dus het systeem is op tijd functioneel voor dit wintersport-seizoen. Een andere plaats waar flitspalen nu aangezet worden is Vlaanderen.

Een extra valkuil voor buitenlandse automobilisten is dat veel navigatiesystemen nog geen rekening houden met het inrijverbod. De gemeente Birsfelden heeft grote aanbieders zoals Google en TomTom gevraagd hun aanbevolen routes naar wintersport-gebieden aan te passen, maar slechts een paar hebben dat tot nu toe gedaan. Daardoor stuurt je navigatie je misschien zomaar dwars door de verbodszone, waarna je een Zwitserse prent als souvenir meekrijgt. Uitkijken dus!

