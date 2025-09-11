Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas op voor onveilige auto-onderdelen van Chinese webshops

Asbesthoudende remblokken, giftige lak en levensgevaarlijke garagekriks. Wie online autogerelateerde producten koopt op Chinese webshops, kan er zomaar mee te maken krijgen.

Goedkope auto-onderdelen bij Chinese webshops bestellen? Misschien is dat niet altijd een goed idee. Het Europese platform Safety Gate verzamelt meldingen van onveilige en ongezonde producten. Hierbij gaat het om non-food. In de databank zijn auto’s en auto-onderdelen goed vertegenwoordigd. Onlangs haalde een nieuwe productwaarschuwing het nieuws. Hierbij ging het om een alarmering voor Chinese remblokken die asbest bevatten.

Asbesthoudende remblokken van Chinese webshops

Hoewel asbesthoudende remblokken prima vertragen, weegt dit voordeel niet op tegen de gezondheidsrisico’s. Asbest is kankerverwekkend en dat geldt specifiek voor asbestdeeltjes die in vezel- of stofvorm vrijkomen. Bijvoorbeeld bij een brand of in de vorm van remstof. Remdelen die wel aan de Europese eisen voldoen, zijn overigens herkenbaar aan het opschrift ‘ECE R90’. De potentieel gezondheidsbedreigende asbestremblokken worden voornamelijk verkocht via Chinese webwinkels. Safety Gate waarschuwt niet alleen voor ongezonde auto-onderdelen uit China.

Ook met andere autogerelateerde producten uit andere werelddelen blijkt regelmatig wat mis. Dit loopt uiteen van spuitbussen met remklauwverf die te veel tolueen bevat en autobanden met kans op loopvlakvervorming tot garagekriks die onderbelasting kunnen doorzakken en nog veel meer andere automotive ellende. Safety Gate bevat bovendien informatie over recalls voor complete auto’s. Zelf grasduinen in het aanbod met falende producten kun je via ec.europa.eu/safety-gate/.