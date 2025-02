Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas op, Jan Akkerman en Thijs van Leer! Dit is de eerste focusflitser

Toegeven, de grap in de kop dateert ons, maar we vonden het ook zo afgezaagd om over de Ford Focus te gaan beginnen. Hoe dan ook, het Openbaar Ministerie heeft inmiddels de eerste focusflitser geplaatst en die gaat bestuurders pakken die op hun telefoon zitten.

Maar er zijn toch al camera’s die dat doen? Klopt, dat zijn de zogeheten MONO-cams, die door de politie vaak op viaducten of bruggen worden neergezet, zodat ze van boven appende en bellende bestuurders kunnen snappen.

Verschil MONO-cam en focusflitser

Het verschil met een focusflitser is dat zo’n MONO-cam niet lang kan blijven staan, omdat er een busje met agenten bij moet blijven, ook om de foto’s te beoordelen. Een focusflitser kun je beter vergelijken met een flexflitser en wordt dus voor langere tijd, zonder supervisie, op een locatie neergezet.

De camera is best slim, maar kan niet met volle zekerheid zeggen of een automobilisten nou zit te appen of een banaan zit te eten. Daarom worden de foto’s met daarop mogelijk een overtreding doorgestuurd naar het CBR, waar ze worden beoordeeld door een boa.

Vijftig camera’s door heel Nederland

De eerste focusflitser staat in Den Haag, maar die wordt eerst getest en deelt pas vanaf april boetes uit. Binnenkort komen er ook focusflitsers in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Later volgen andere locaties. In totaal neemt het OM vijftig flexibele camera’s in gebruik.

Boete voor telefoongebruik in de auto

Momenteel bedraagt de boete voor het gebruik van je telefoon achter het stuur 430 euro. Volgens het OM zit driekwart van de automobilisten weleens op zijn smartphone tijdens het rijden. Dat is eigenlijk gewoon absurd. En levensgevaarlijk.