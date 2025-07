Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas op met parkeerapps! Want ze kunnen je veel geld kosten

Als iets gemak oplevert, willen we er best meer voor betalen. Maar bij parkeerapps lopen de kosten soms wel héél erg uit de hand, zo concludeert de Consumentenbond.

De organisatie vroeg 10.000 panelleden naar hun ervaringen met parkeerapps en die zijn door de bank genomen positief. Het best uit de bus komen Tango Parkeren, met een gemiddelde cijfer van 9,3, en de Rabo App, die een 9 scoort.

Onnodige kosten bij parkeerapps

Gebruikers van EasyPark zijn het minst tevreden en geven de app een 6,3, vooral vanwege de slecht bereikbare klantenservice en de hoge kosten. In mei paste EasyPark zijn tarieven aan, waardoor consumenten soms tot wel 7 euro extra per parkeersessie moeten betalen. Ook Yellowbrick verhoogde onlangs de kosten.

De parkeerapps verschillen sterk in functionaliteit, aldus de Consumentenbond. Zo toont niet iedere app vooraf het parkeertarief. Bij zeven van de tien bekeken apps is het niet mogelijk om een eindtijd in te stellen. Bij maar drie apps stopt de parkeeractie automatisch bij het wegrijden. Bij de rest loopt de tijd door totdat-ie handmatig wordt gestopt. En dat leidt regelmatig tot onnodige kosten.

Klantenservice slecht bereikbaar

Over de klantenservice van de parkeerapps is meer dan een derde van de respondenten ontevreden. Zo zijn sommige alleen tijdens kantooruren bereikbaar en een aantal helemaal niet te bellen. De Rabo App en Easy2Pay-On the Go werken bijvoorbeeld alleen met een e-mailadres of een contactformulier.