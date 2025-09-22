Pas op Dodge Hellcat! De Dacia Bigster komt eraan
De Duitse autodealer Carpoint maakt opnieuw een ruige variant van de Dacia Bigster. Met zijn hoodscoop en strakke koplampen die doorlopen in de zwarte grille lijkt hij met een beetje fantasie op een Dodge Charger Hellcat.
Naast dat je een beetje fantasie moet hebben, moet je dan vooral ook niet de rest van de auto zien en moet de foto uit de goede hoek zijn genomen. Bekijk je de auto en profile, dan blijft het een grote SUV.
Dacia Bigster Redust
Maar wel een SUV met een stoer voorkomen. Carpoint heeft twee varianten van het ‘Redust-pakket’. De sportieve uitvoering beschikt over 20 inch wielen, verlaging middels een schroefset, wielkastverbreders, een spoiler en zwarte accenten. De Dacia Duster is daardoor een stuk potiger dan de standaard-uitvoering.
Ook wordt er een offroad-uitvoering van de Dacia Bigster gemaakt. Deze heeft 16 inch terreinwielen, tweeplanken, een imperiaal met led-lampen en natuurlijk ook de neppe luchthapper op de motorkap. Overigens wordt deze Bigster niet verhoogd maar verlaagd met een Koni-set.
Het Redust-pakket van Carpoint verandert niets aan de motorische prestaties van de Dacia Bigster. De onderdelen zijn los te bestellen. Zo kosten de treeplanken 799 euro en ben je voor de dakdrager 999 euro kwijt. De set 20 inch wielen is het duurst en kost net geen 2 mille.
Rijtest Dacia Bigster
Autovisie reed eerder met de Dacia Bigster. In onderstaande video vertelt redacteur Peter Hilhorst je alles over de gezins-SUV.
