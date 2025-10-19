Deel dit: Share App Mail Tweet

Parkeren in Nederland peperduur: hier betaal je 140 euro per dag

Het rijden in je auto is duur, maar hem parkeren is ook niet bepaald goedkoop. In Nederland lopen de prijzen uiteen van 5 euro tot 140 euro per dag.

Dit blijkt uit onderzoek van Weflycheap. Zij gingen op zoek naar de duurste plekken om auto’s te parkeren per uur en dag. Genoemde prijzen gelden voor doordeweekse dagen en parkeren op straat. Parkeergarages en -terreinen zijn uitgesloten.

In meer dan vijftig procent van de gemeentes parkeer je gratis

In 188 van de 342 gemeentes in Nederland kun je gratis op straat parkeren. Bij grotere steden en in de Randstad ben je veelal meer kwijt.

Hier is parkeren het duurst

Utrecht heeft de hoogste kosten per uur. Het eerste uur kost daar 7,84 euro. Het goedkoopste uurtarief vinden we in Geldermalsen, daar sta je een uur op straat voor 0,60 euro.

Plaats Tarief na 1 uur parkeren Utrecht €7,84 Amsterdam €7,76 Den Haag €7,00 Haarlem €6,25 Rotterdam €6,18

Ga je een dag lang parkeren, dan ben je in onze hoofdstad een gigantisch bedrag kwijt. Met 139,64 euro is Amsterdam de stad met het duurste dagtarief. Oldenzaal is de goedkoopste stad om een dag te parkeren met een bedrag van slechts 4,40 euro.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Het is zelfs goedkoper om in Oldenzaal je auto neer te zetten, een treinticket naar Amsterdam en terug te boeken en nog voor 70 euro in onze hoofdstad te lunchen. Dat kost je wel meer dan vier uur aan reistijd.

Plaats Dagtarief Amsterdam* €139,64 Haarlem €87,50 Rotterdam €86,52 Hilversum €82,00 Utrecht** €70,58 * Dagkaart (€69,80) en 9 uur tegen het uurtarief.

* * Dagkaart (€54,90) en 2 uur tegen het uurtarief.

Amsterdam is mede zo duur omdat dit de enige plek in Nederland is waar je zowel overdag als ’s nachts moet betalen voor het parkeren. Overigens geldt in sommige gemeentes helemaal geen uurtarief. Zo moet je in Tilburg altijd een dagkaart kopen van 25 euro.