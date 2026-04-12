Parkeerboete gekregen? Check die goed, want scanauto’s maken zo’n 500.000 fouten per jaar

Gemeentes schrijven op jaarbasis tot wel 500.000 onterechte parkeerboetes uit, zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De fout zit hem in de kunstmatige intelligentie (AI) die scanauto’s gebruiken.

In Nederland worden ieder jaar tussen de 3 en 5 miljoen parkeerboetes uitgedeeld. Uit berekeningen van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat ruim 10 procent daarvan onterecht is.

Scanauto’s met AI-software

Gemeentes maken gebruik van met camera’s uitgeruste scanauto’s om foutparkeerders te beboeten. De beelden worden beoordeeld door AI-software en die ziet soms overtredingen die er niet zijn, bijvoorbeeld als iemand een gehandicaptenkaart achter het raam heeft of aan het laden of lossen is.

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat gemeentes hun parkeerhandhaving regelmatig gaan controleren. “Laat mensen checken of wat AI zegt wel klopt”, aldus een woordvoerder, “en vertrouw er niet blind op.”

Bezwaar tegen parkeerboete

Daarmee zou overigens niet alleen de burger, maar ook de overheid gebaat zijn, want die laatste is nu veel tijd kwijt aan het afhandelen van bezwaren. Opvallend (maar dus niet verrassend) is dat 40 tot 62 procent van de bezwaarmakers tegen een parkeerboete gelijk krijgt.

