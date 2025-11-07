Deel dit: Share App Mail Tweet

Paniekerig van rijstrook wisselen om een route te volgen? Dankzij Polestar hoeft dat niet meer

Rijden op drukke snelwegen kan stressvol zijn, vooral wanneer je last-minute van rijstrook moet wisselen. Polestar introduceert met Google Maps een nieuwe functie die onverwachte manoeuvres en gemiste afritten tot het verleden moet laten behoren.

Stel je voor: een druppel zweet loopt langzaam langs je slaap terwijl je angstig in de rechterspiegel kijkt. Het asfalt van de snelweg is nauwelijks nog zichtbaar door de enorme hoeveelheid voertuigen om je heen. Eigenlijk wil je van rijstrook wisselen, maar de stress loopt op en je besluit toch op je huidige strook te blijven, wat een flink stuk omrijden betekent. Met de nieuwe functie van Polestar behoort deze stress binnenkort waarschijnlijk tot het verleden.

Live rijstrookbegeleiding

Google Maps is een bekende navigatie-app die aangeeft wanneer je moet afslaan en via welke rijstrook je moet rijden. Waar de app echter nog geen rekening mee houdt is of je daadwerkelijk van rijstrook kunt wisselen. Met de nieuw geïntroduceerde live rijstrookbegeleiding doet Google Maps dit wel. De technologie combineert Google AI met de frontcamera’s van de auto om rijstrookmarkeringen te herkennen en verkeersborden te analyseren. Op basis hiervan worden visuele en geluidsaanwijzingen gegeven, wat ervoor moet zorgen dat je tijdig van rijstrook kunt wisselen.

De eerste auto waarin deze live rijstrookbegeleiding volledig wordt geïntegreerd, is de Polestar 4. Op het 10,2-inch bestuurdersdisplay wordt straks niet alleen de gekozen route weergegeven, maar ook de markering van de juiste rijstrook. Volgens Polestar zal de functie stress bij de bestuurder verminderen en verbetert het de veiligheid, omdat last-minute rijstrookwissels worden beperkt.

Polestar-functie ook in Nederland?

Nederland moet nog wel even wachten op de update. De eerste Polestar 4-modellen met deze functie worden geïntroduceerd in de VS en Zweden. Later komt de functie via over-the-air updates beschikbaar op modellen in Europa, waaronder Nederland.