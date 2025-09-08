Deel dit: Share App Mail Tweet

Packard is herrezen uit de dood dankzij Nederlandse ondernemer

Packard, ooit het Rolls-Royce van Amerika, leeft weer dankzij Bert Roubos, want hij liet een nieuwe bouwen. De Packard-collectioneur en Bentley-liefhebber combineerde het beste van beide merken in één auto.

Een eigen Packard bouwen, dat klinkt eenvoudig, maar is net zo onwaarschijnlijk als dat Elvis weer opstaat. Het beroemde Amerikaanse topmerk, dat in 1958 ’overleed’, had net voor de eeuwwisseling nog een keer een korte opleving toen Canadees Roy Gullickson een moderne Packard bouwde, die nu in het bezit is van Bert Roubos.

Verwoed Packard-verzamelaar

De sympathieke 76-jarige zou je gezien zijn leeftijd ondernemer in ruste moeten noemen, ware het niet dat je daarmee zijn karakter ernstig te kort zou doen. De uitvinder van de Vlammetjes en KaasTengels bouwde in een veelzijdige bloed, zweet en tranen-carrière een snackimperium op dat hij later verzilverde. De ‘vlammetjeskoning’ stelde daarna een pracht van een Packard-collectie samen.

Maar Roubos mag de American Dream dan al hebben gerealiseerd, hij voegt er opnieuw een avontuurlijke episode aan toe: de bouw van zijn ultieme auto, de Packard Excellence. Roubos vertelt: “Ik was in mijn arme jaren als twintiger al liefhebber van grote luxe Amerikaanse auto’s. Daarna reed ik jarenlang Jaguars, tot ik het waagde om een Bentley Flying Spur-occasion te kopen. Ik was meteen verkocht door de luxe rijervaring en sinds 2010 ben ik dat merk trouw gebleven.

Vijf jaar later werd ik ook verwoed verzamelaar van Packard, nadat bij toeval een verkoper me overtuigde zo’n auto te kopen. Ik vond dat model uit 1950 eigenlijk lelijk, maar wat reed-ie lekker! Sinds die tijd is mijn collectie uitgegroeid tot 38 Packards, van 1903 tot 1999, want dat is het bouwjaar van de unieke Packard Twelve die Gullickson bouwde.”

Collectie aangevuld met Facel Vega Excellence

Jasper Beukenkamp van JB Classic & Bespoke, die al Facel Vega-expert was, maar mede door Roubos inmiddels ook Packard-specialist, maakte de Twelve echt af. “Bij mijn vele bezoeken aan Jasper zag ik de verschillende Facels voorbijkomen. Wat een mooie exclusieve auto’s! In de jaren dat de sleutel uit Packard werd getrokken, was Facel geliefd onder filmsterren en prominenten. Er was zelfs even sprake van een samenwerking tussen beide merken, maar dat ging uiteindelijk niet door. Het raakvlak tussen Facel en Packard was voor mij reden om zo’n mooie vierdeurs Facel Vega Excellence aan mijn collectie toe te voegen.”

Bentley als basis voor moderne Packard

Toch bleef Roubos zitten met hetzelfde gevoel als Roy Gullickson: ‘wat jammer dat je in deze tijd geen Packard meer kan kopen.’ “Waarom dan niet een Packard bouwen op basis van een Bentley met een twaalf cilinder, vroeg ik me af. En uiteindelijk wilde ik ook details van de Facel in het ontwerp zien terugkomen.” Roubos besprak het idee met zijn vertrouwde technische steun en toeverlaat Beukenkamp en kwam via hem in contact met designer Frank Reijenga van Cinovara. “Frank heeft op mijn verzoek in mijn Dutch Packard Collection gesnuffeld om de details van Packard in z’n genen te krijgen en ging toen aan de slag.

Jasper, mijn revisie-expert, zag het als een uitdaging om deze Packard te gaan bouwen op basis van mijn oude Bentley Flying Spur. Frank had een duidelijke designopdracht. Het moest een moderne Packard worden, met verwijzingen naar de hoogtijdagen van het merk. Ook de gezamenlijke historie van Packard en Facel Vega moest erin terugkomen. De grille, de suïcide-doors, de lange wielbasis en een twaalfcilinder met een inklapbare Goddess of Speed op de motorkap zijn enkele van die typische Packard-kenmerken”.

‘De bouw duurde vijf jaar en kostte dik twee miljoen euro’

Het ontwerp van de nieuwe Packard moest als een maatpak passen op de Bentley-basis. Daarom werd hier en daar zelfs de slijptol in de Bentley gezet. Daarna startte de kleifase. Weer later in het proces werd het nieuwe plaatwerk op houten mallen in de vorm geklopt. Beukenkamp: “De meeste delen maakten we van aluminium, maar het achterspatbord en de C-stijl zijn van staal en dat moest zo blijven.”

Om alle scherpe vouwen maar ook bollingen en holle vormen te kunnen maken, draaide het ambachtelijke Engelse wiel van JB Classic & Bespoke heel wat overuren. Maar ook de laatste moderne 3D-printtechnieken werden ingezet. De ambachtsman uit Bodegraven stak met zijn team uiteindelijk ongeveer 17.000 uur in het project. De bouw duurde vijf jaar en kostte dik twee miljoen euro. De Packard Excellence is een feest van details, maar die domineren nooit. De hele auto, die rijdt als een Bentley, maar eruitziet als een Packard, vertelt een samenhangend verhaal, dat van de Dutch Dream, de droom van Bert Roubos, die er zijn favoriete automerken mee eert en daarvan geniet.