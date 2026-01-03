Deel dit: Share App Mail Tweet

Overheid neemt motorcollectie van €34 miljoen in beslag van voortvluchtig Olympisch snowboarder

Het leven kan vreemd lopen. Het ene moment vertegenwoordig je Canada tijdens de Olympische Winterspelen, het andere moment ben je als internationaal gezochte drugsbaron op de vlucht. Het gaat om voormalig snowboarder Ryan Wedding. Eind december hebben autoriteiten zijn motorcollectie ter waarde van 34 miljoen euro in beslag genomen.

We voelen een nieuwe Netflix-serie aankomen. De scriptschrijvers kunnen thuisblijven, want dit verhaal schrijft zichzelf. De 44-jarige Wedding deed mee aan de parallelle reuzenslalom tijdens de Olympische Winterspelen van 2002. Afgelopen jaar was hij leidend voorwerp in een grootschalig drugsonderzoek genaamd Operation Giant Slalom. Je verzint het niet.

Van Olympische Winterspelen naar topcrimineel

Er lopen verschillende aanklachten van de Amerikaanse autoriteiten tegen Wedding. Die hebben allemaal te maken met zijn drugsactiviteiten. De voormalig Olympiër zou bijvoorbeeld opdracht hebben gegeven tot meerdere moorden.

Hij wordt er zelfs van beschuldigd eigenhandig drie mensen van het leven te hebben beroofd. Het is dus geen lievertje. Sinds maart behoort hij tot de tien meest gezochte criminelen van de FBI. Vooralsnog is de voormalig Olympiër echter op vrije voeten.

Waardevolle motorcollectie in beslag genomen

Eerder nam de Amerikaanse overheid al Weddings krankzinnig dure Mercedes-Benz in beslag. Daarvan zijn slechts zes exemplaren gebouwd. Maar de drugscrimineel heeft meer bijzondere voertuigen. Of beter gezegd: had. De Mexicaanse autoriteiten, die hem ook maar al te graag in de kraag vatten, hebben tijdens doorzoekingen op vier verschillende locaties maar liefst 62 bijzondere racemotoren in beslag genomen.

Het gaat om motoren uit verschillende raceklassen, waaronder de MotoGP. Het zijn waardevolle motorfietsen zoals de Suter MMX2 waarop Marc Márquez in 2012 het Moto2-kampioenschap won, maar ook de Aprilia RS125 waarop Valentino Rossi als 18-jarige reed. Daarnaast zijn talloze MotoGP-Ducati’s geconfisqueerd waar allerlei grootheden mee hebben geracet. De totale waarde wordt door de FBI geschat op zo’n 34 miljoen euro.

Beloning van 15 miljoen dollar

Hoe de eventuele Netflix-serie zal eindigen, is nog niet bekend. De Canadees is nog altijd voortvluchtig, maar de vraag is voor hoe lang. Er wordt immers een beloning van maar liefst 15 miljoen dollar (omgerekend een kleine 13 miljoen euro) uitgereikt aan degene met de gouden tip. Wij pakken de popcorn er alvast bij.