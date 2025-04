Deel dit: Share App Mail Tweet

Oude elektrische auto’s toch niet nutteloos door deze upgrade?

Een belangrijk verschil tussen elektrische auto’s van nu en 10 jaar geleden is niet alleen de efficiëntie, maar ook de accucapaciteit. Neem bijvoorbeeld de eerste generatie Nissan Leaf, die met slechts 24 kWh op pad werd gestuurd. Die auto’s zijn voor veel doeleinden nu nutteloos. Tenminste, als je ze niet voorziet van een upgrade.

Doorgaans zijn deze oudere elektrische auto’s met kleine accupakketten goedkoop, terwijl de techniek en koets prima in orde zijn. Ze hoeven nog niet op de schroothoop te belanden. Je kunt ze gebruiken voor kortere ritten, maar ook upgraden.

Oude elektrische auto’s met kleine accu’s

Wereldwijd zijn er verschillende bedrijven die de oude accupakketten van elektrische auto’s omwisselen voor nieuwe. Zo zijn er in Japan, Amerika en Nederland bedrijven die een Nissan Leaf kunnen voorzien van een nieuwe generatie accu. Een Leaf uit 2013 kan worden voorzien van een moderner 62 kWh-accupakket.

De actieradius is dan geen 175 kilometer meer, maar zo’n 385 kilometer. De installatie is relatief eenvoudig, omdat de auto’s dezelfde basis kennen.

Een accu-upgrade voor elektrische auto

Hoewel het nu misschien aantrekkelijk lijkt om een Nissan Leaf voor 3.000 tot 4.000 euro te kopen en de accu te vernieuwen, is het vooralsnog een prijzige optie. Met name als je voor een flink grotere batterij kiest. Een 62 kWh-accupakket kost in Nederland al snel meer dan 10.000 euro. Omdat je voor 15 mille inmiddels ook een Tesla Model 3 met 60 kWh-accupakket koopt of een Leaf met het grote accupakket, is dat dus niet aantrekkelijk om te doen.

Tenminste, nog niet. Want met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto's, worden accu's goedkoper. Wellicht is het over een paar jaar dus heel aantrekkelijk om een accuwissel te doen.