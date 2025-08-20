Deel dit: Share App Mail Tweet

Oude BMW laat Porsche 911 GT3 RS achter zich op het circuit

De Nürburgring Nordschleife is de enige plek op aarde waar je niet omkijkt als er een Porsche 911 GT3 RS langs komt gereden. Het ultieme Stuttgartse circuitwapen is ideaal voor op een dergelijk circuit, maar dat wil niet zeggen dat je met een oude BMW langzamer bent.

Voor je van plan bent om een rondje over de legendarische Nürburgring te rijden, moet je jezelf en je auto goed voorbereiden. Als je crasht zijn de kosten immers hoog.

BMW E36 populair op circuit

In de video is te zien dat een Porsche 911 GT3 RS-rijder, die bepaald niet zachtjes over het circuit gaat, moeite heeft om een oude BMW überhaupt bij te houden. Het is dan ook niet zomaar een BMW.

De auto die de Porsche voorblijft is een BMW E36. Die auto’s worden en zijn massaal gebruikt voor circuitdoeleinden. Zo haalden we zelf onze racelicentie in een E36.

Geen normale BMW E36

In de video is te zien dat deze E36 een M3 is. Dit betekent dat het de meest sportieve en snelle variant van zijn generatie is, maar deze oude Bimmer heeft meer onder de kap dan 321 pk.

In plaats van de ‘standaard’ S50, ligt er een S55-motor in de neus die afkomstig is van een BMW M4. Dit motorblok heeft een slagvolume van bijna 3 liter, twee turbo’s en levert in productieauto’s tot wel 493 pk en 600 Nm aan koppel. Een standaard Porsche 911 GT3 RS heeft 510 pk. Het verschil is dus nog maar klein.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eigenaar Tim Lüdtke heeft deze E36 daarbij flink aangepakt en de auto zal lichter zijn dan de dure Porsche. Tevens beschikt de BMW over een flinke spoiler, bumperlip, volledige kooi, een onderstel van KW en remmen van AP Racing. Kortom, een echte tracktool.

Prijs Porsche 911 GT3 RS

Goedkoop zal de BMW dan ook niet zijn. Toch blijft het blijft cool dat de E36 een Porsche, die meer dan 350.000 euro zonder opties kost, voor blijft.