Oprichters Swapfiets starten EV-platform: ‘Bij ons zijn tweedehands elektrische auto’s goedkoper’

De markt voor tweedehands elektrische auto’s groeit, maar niet hard genoeg, vinden de oprichters van Swapfiets, Richard Burger en Martijn Obers. Daarom zijn ze Eccasion gestart, een online platform dat de aankoop van een gebruikte EV makkelijker, doorzichtiger én goedkoper moet maken.

Hoe werkt Eccasion? Mensen die op zoek zijn naar een elektrische occasion kunnen er aankloppen met een persoonlijke zoekopdracht, waarna de startup op handelaarsveilingen meebiedt op geschikte auto’s. Het platform regelt de hele aankoop, inclusief een check van de batterij.

Onzekerheden over gebruikte elektrische auto

Volgens Richard Burger, een van de initiatiefnemers, leven er bij consumenten nog veel onzekerheden en barrières als het aankomt op tweedehands elektrische auto’s. “Mensen zitten met vragen”, vertelt hij aan Autovisie. “En die worden bij dealers en op occasionsites vaak niet beantwoord.”

Tussen 1.000 en 3.000 euro goedkoper

Eccasion heeft geen showroom en geen voorraad. Klanten stellen op de website een zoekopdracht in en bepalen voor welk bedrag ze willen meebieden. “We vragen 10 procent marge”, legt Burger uit. “Dus als een auto 20.000 euro mag kosten, kopen we die voor 18.000 euro in. Daar zijn we open over.”

“Als we een veiling winnen, inspecteren we de auto, repareren we eventuele schades en leveren we hem gebruiksklaar af. Doordat we efficiënt werken en de kosten laag houden, zijn onze auto’s gemiddeld zo’n 1.000 tot 3.000 euro goedkoper dan bij traditionele verkopers.”

Volgens Burger had het best wat voeten in de aarde om toegelaten te worden tot business-to-business-veilingen. “Normaal gesproken laten ze pas handelaren toe die al een paar jaar bezig zijn. Het hielp dat mensen ons kennen van Swapfiets. Er is een uitzondering gemaakt voor ons.”

Klanten krijgen proeftijd veertien dagen

Een mogelijk nadeel van de aanpak van Eccasion is dat een proefrit voor aankoop niet mogelijk is. Pas als de auto op de veiling is gekocht en bij Eccasion is gearriveerd, kan de klant ermee kennismaken. “Daarom hanteren we een proeftijd van veertien dagen”, zegt Burger. “Bevalt de auto toch niet, dan krijgt de klant het volledige aankoopbedrag terug.”

Eccasion van medeoprichters Swapfiets

Burger was in 2014, samen met Martijn Obers, een van de oprichters van Swapfiets. Bij het bedrijf kunnen mensen voor een vast bedrag per maand een fietsabonnement afsluiten. Swapfiets is eigendom van Pon Holdings.