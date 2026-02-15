Opnieuw moeten 225.000 Stellantis-rijders auto te laten staan wegens gevaarlijke fout
Airbags die bij ontploffing extreem letsel kunnen veroorzaken; het heeft geleid tot zo mogelijk de grootste terugroepactie die de autoindustrie ooit heeft gekend. Nu krijgen nog eens 225.000 Stellantis-rijders te horen dat ze per direct hun auto moeten laten staan.
Wat is het probleem? De behuizing van Japanse Takata-airbags kan breken wanneer de ze afgaan, waardoor er deeltjes richting de inzittenden worden geschoten. Doordat vorig jaar een vrouw in Frankrijk overleed aan de gevolgen van dit euvel, werden duizenden Citroën- en DS-rijders aanbevolen direct te stoppen met rijden, ook in Nederland.
225.000 Stellantis-auto’s moeten blijven staan
Hoewel de airbags door talloze merken zijn gebruikt en al jaren een terugroepactie geldt, is het vooral Stellantis dat de laatste tijd veel negatieve aandacht kreeg. Voorlopig is het daarmee nog niet gedaan, want het concern waar onder meer Opel, Peugeot, Citroën, Dodge, Jeep en Chrysler onder vallen, roept wederom 225.000 klanten op direct te stoppen met rijden.
Ook Nederland kent gigantisch veel Stellantis-rijders, maar schrik niet (te hard). Het gaat nu om een terugroepactie in de Verenigde Staten die betrekking heeft op Amerikaanse modellen. Hieronder zie je om welke auto’s het precies gaat.
- Chrysler Aspen 2007-2009
- Chrysler 300 2005-2015
- Dodge Ram 2003-2010
- Dodge Durango 2004-2009
- Dodge Dakota 2005-2011
- Dodge Magnum 2005-2008
- Dodge Charger 2006-2015
- Dodge Challenger 2008-2014
- Jeep Wrangler 2007-2016
- Mitsubishi Raider 2006-2009 (gebaseerd op Dodge Dakota)
Maar wat als je een van deze modellen hebt geïmporteerd uit de Verenigde Staten? En hoe zit het met de Jeep Wrangler en Chrysler 300, die ook hier officieel geleverd zijn? “Ten aanzien van die Amerikaanse campagne hebben wij niks vernomen over een effect op Europese modellen of geïmporteerde modellen”, vertelt Stellantis-woordvoerder Jeroen Maas desgevraagd aan Autovisie. Check hier of voor jouw auto een terugroepactie openstaat.
Groter risico in warme landen
De reden dat deze do not drive-maatregel nu pas in de Verenigde Staten wordt toegepast, heeft te maken met bijvoorbeeld de leeftijd van de auto’s en het klimaat waarin ze veelal rijden. Dat zijn factoren die het probleem kunnen verergeren.
“De stop drive-campagnes naar aanleiding van dit airbagprobleem vonden in Europa vooral in Mediterrane landen plaats”, legt Stellantis-woordvoerder Jeroen Maas uit. “Dat die actie bij Citroën en DS vorig jaar werd doorgetrokken tot Nederland, had van doen met het tragische ongeluk in Frankrijk.”
We zullen dit artikel aanvullen met eventuele updates vanuit Stellantis.
