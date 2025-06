Deel dit: Share App Mail Tweet

Opnieuw een gigantisch schip met auto’s aan boord in brand

Er staat opnieuw een groot schip met auto’s aan boord in brand. Ditmaal gaat het om de Morning Midas die momenteel ligt in de Stille Oceaan.

Wellicht ken je de beelden van juli 2023 nog. Toen vloog een schip in brand nabij Ameland met daarop honderden auto’s. Hoewel eerst gedacht werd dat een elektrische auto was ontbrand, bleek uit onderzoek dan de 500 EV’s aan boord onbeschadigd waren.

Schip met auto’s in brand

Wat de oorzaak is van de brand op de Stille Oceaan, is nog onduidelijk. Het 183 meter lange schip was op weg van China naar Mexico en vervoert zo’n 3.000 auto’s. 800 van die auto’s zijn elektrisch.