Deel dit: Share App Mail Tweet

Opmerkelijke crashtest roept boze reacties op, is het in scène gezet?

Crashtests zijn erg belangrijk bij het steeds veiliger maken van auto’s, maar de beelden kunnen ook goed de publieke opinie bespelen. Indrukwekkende video’s van een erg veilige auto geven de verkoopcijfers wellicht een boost.

In China weten ze inmiddels maar al te goed hoe ze de aandacht van kopers moeten trekken. Denk bijvoorbeeld aan indrukwekkende rondetijden on de Nürburgring.

Li Auto i8 sloopt vrachtwagen tijdens crashtest

Maar ook met veiligheid proberen merken indruk te maken. Li Auto, een merk dat inmiddels een groot marktaandeel in China heeft, publiceerde een video van de i8 die botst op een vrachtenwagen met snelheid van 60 km/h. De vrachtwagen reed tijdens de crashtest 40 km/h.

In de crashtest is te zien dat de auto voor een groot deel intact blijft, maar de vrachtwagen flink wat schade oploopt. Sterker nog, de vrachtwagen die in dit geval beladen was tot 8 ton kwam zelfs met vier wielen van de grond.

In scène gezet?

Op internet regent het comments dat de crashtest in scène gezet is en Dongfeng, fabrikant van de Chenglong vrachtwagen, laat aan QQ News weten dat het de video in twijfel trekt en het een misleidend beeld geeft van de werkelijke rijomstandigheden.

Li Auto reageerde weer door aan te geven dat de crashtest door China Automotive Engineering Research Institute (CAERI), een onafhankelijk staatsbedrijf, is uitgevoerd. Wel was de vrachtwagen op de tweedehandsmarkt gekocht.

Het CAERI en Li Auto bevestigen later dat de crashtest niet de standaard botsproef is. De beelden lijken dus met name gemaakt te zijn als marketingtool en geven niet direct de veiligheid van de Li Auto i8 of de onveiligheid van de Dongfeng vrachtwagen aan. Gelukkig hebben we in Europa Euro NCAP. Overigens worden er vaker video’s in de auto-industrie in scène gezet.