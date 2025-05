Deel dit: Share App Mail Tweet

Opladen elektrische auto met kabel over stoep vaak verboden: check jouw gemeente

Elektrische auto’s zijn duur, hebben een beperkte range en opladen aan de openbare laadpaal – en al helemaal aan de snellader – is niet goedkoop. Een EV thuis aan de stekker hangen is de oplossing, maar in veel gemeentes is het verboden om de kabel over je stoep te leggen, zelfs als je veiligheidsmaatregelen neemt.

Uit een inventarisatie van energiebedrijf Zonneplan blijkt dat het in twee op de drie gemeentes verboden is om een kabel over de stoep te laten lopen. Voor de meeste mensen zonder oprit is dit de enige methode om toch thuis te laden. Dat gemeentes hier niet om staan te springen, is op zich niet vreemd. Een kabel kan zorgen voor ongelukken, maar zelfs met een veiligheidsmaatregel is het vaak verboden.

Opladen met kabel over stoep vaak niet toegestaan

De kabel van jouw elektrische auto over de stoep laten lopen is natuurlijk geen goed idee. Gelukkig zijn er tal van oplossingen. 27 procent van de gemeentes staat toe om met een kabelmat wel een laadsnoer over de stoep te leggen. Zo kan iedereen veilig over de stoep lopen en kun jij jouw elektrische auto opladen op een openbare parkeerplaats. Sommige gemeentes staan speciale kabelgoottegels of laadarmen toe.

Vooral in het zuiden en westen van het land zijn kabelmatten vaak toegestaan. Drenthe, Groningen en Limburg hebben daarentegen vaak een verbod op het opladen van een elektrische auto met een kabel die over de stoep ligt.

Omdat laden aan de openbare laadpaal duurder is dan thuis en vele Nederlanders voordeliger kunnen laden door een dynamisch energiecontract of zonnepanelen, maken de strenge regels omtrent het opladen over de stoep elektrische auto’s niet aantrekkelijker.