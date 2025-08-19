Deel dit: Share App Mail Tweet

Opel Corsa met 800 pk mag iedereen rijden, zelfs zonder rijbewijs

Opel laat een nieuw conceptmodel zien genaamd de Corsa GSE Vision Gran Turismo. De 800 pk-sterke elektrische auto mag iedereen rijden, zelfs als je geen rijbewijs hebt.

Althans, niet op de openbare weg, maar in het computerspel Gran Turismo – waar overigens ook een film van is. Zoals meerdere autofabrikanten werkt Opel samen met de gameontwikkelaars om het merk een imagoboost te geven.

Rijden zonder rijbewijs in Gran Turismo

En dat werkt, want ook jij weet ongetwijfeld nog wat jouw favoriete auto van Need For Speed Most Wanted of Gran Turismo 4 was, toch? Daarbij kan het uiterlijk van het digitale Opel Corsa-studiemodel goed getoond worden aan het publiek en kan een spel dienen als technologisch uithangbord.

Het design van de Opel GSE Vision Gran Turismo ziet er dan ook allesbehalve productierijp uit. De Opel Corsa heeft extreem brede wielkasten, een erg scherpe neus, onrealistische wielen en een spoiler die samen met een gigantische diffusor zoveel neerwaartse druk moet creëren dat hij nooit en ten immer loskomt van het asfalt.

Specificaties Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

De elektrotechniek van de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo is minstens zo indrukwekkend. De twee elektromotoren, voor ieder achterwiel een, leveren tezamen 800 pk en 800 Nm aan koppel. Hiermee sprint het 1.170 kg wegende conceptmodel van 0 naar 100 k/h in 2 tellen.

De topsnelheid bedraagt 320 kilometer per uur. Opvallend is dat hij relatief licht is voor een EV met een accupakket dat 82 kWh aan capaciteit biedt, het blijft natuurlijk een videogame. Het is nog maar afwachten wat we van deze conceptcar daadwerkelijk op de openbare weg of het circuit gaan zien.