Op zoek naar een occasion? Auto’s van deze 10 automerken zijn het betrouwbaarst

Op zoek naar een betrouwbare occasion? Dan zijn Lexus en Toyota met afstand de beste keuzes. Die conclusie trekt het Amerikaanse Consumer Reports op basis van eigen onderzoek.

Wat zijn de betrouwbaarste occasionmerken in de leeftijdsklasse van vijf tot tien jaar oud? Die vraag is het uitgangspunt voor de jaarlijkse Consumer Reports Used Car Brand Reliability-index.

De occasions van deze automerken zijn erg betrouwbaar

De index is gebaseerd op praktijkervaringen van leden van Consumer Reports. In totaal zijn 140.000 voertuigen van 26 merken op 20 verschillende vlakken beoordeeld, variërend van dure problemen met motoren, transmissies en accupakketten tot ongemakken als piepende remmen en breukgevoelige interieurdelen.

Bij de merken behaalt Lexus, het premiummerk van Toyota, de hoogste notering met 77 van de 100 punten. Onder de eigen merknaam behaalt Toyota met 73 punten de tweede plaats. Een lagere aanschafprijs betekent bij Toyota dus niet dat je een minder betrouwbare occasion krijgt.

Rang Merk Score (max. 100) 1 Lexus 77 2 Toyota 73 3 Mazda 58 4 Honda 57 5 Acura 53 6 BMW 53 7 Buick 51 8 Nissan 51 9 Audi 49 10 Volvo 48

Tussen de tweede en derde plek gaapt een gat van 15 punten. Ondanks een respectabele derde plaats is Mazda daarmee ‘the best of the rest’. Het oer-Japanse merk staat op vrijwel gelijke hoogte (zie tabel) met Honda (4) en Honda’s premiummerk Acura (5).

Ook Europese merken zitten in de middenmoot in de lijst over de betrouwbaarheid van occasions. BMW, Audi en Volvo staan als enige in de top tien. Mercedes-Benz (47 punten, plek 11), Volkswagen (46 punten, 13) en Mini (46 punten, 15) vallen daar net buiten, maar doen het nauwelijks beter of slechter. Opvallend zijn de lage scores van twee merken die in Europa juist als zeer betrouwbaar worden gezien. Dit zijn Hyundai (43 punten, plek 17) en Kia (39 punten, 21). Hekkensluiters zijn de Amerikaanse merken Ram (35 punten, plek 24), Jeep (32 punten, 25) en Tesla (31 punten, 26).

Kanttekening bij de uitkomsten

Consumer Reports plaatst enkele kanttekeningen bij deze occasion-uitkomsten. De betrouwbaarheid op merkniveau zegt niet alles over de betrouwbaarheid van individuele modellen. Het komt zelfs voor dat verschillende bouwjaren van hetzelfde model niet even betrouwbaar zijn. Tot slot is bij sommige merken de betrouwbaarheid de afgelopen jaren toegenomen, terwijl deze bij andere merken is gedaald.

Daarom is het altijd verstandig om de resultaten van het occasiononderzoek te vergelijken met de verwachte (voorspelde) betrouwbaarheid van nieuwe merken en modellen, besluit de consumentenorganisatie. Beide occasion-onderzoeken zijn terug te vinden op www.consumerreports.org.