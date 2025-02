Deel dit: Share App Mail Tweet

Op wintersport met hypercar van 3 miljoen euro? Kan gewoon

Een Audi met Quattro of een Volvo V70 Cross Country lijken de geijkte keuzes in de sneeuw. Maar kun je ook met een Aston Martin Valkyrie van zo’n 3 miljoen euro op wintersport? Deze Saoedi meent van wel.

Hij nam zijn bolide mee naar het Zwitserse Gstaadt, waar een autospotter de hypercar, die inmiddels bedolven was onder een dikke laag sneeuw, tegenkwam.

Op wintersport in een Aston Martin Valkyrie

Gstaad is een wintersportbestemming in Zwitserland, maar niet voor simpele plebs. Het exclusieve en prijzige oord is voor de happy few. Het trekt veel beroemdheden en rijken, die maar al te graag pronken met hun geld.



Hoewel het een uniek beeld is om een Aston Martin Valkyrie in winters weer langs de kant van de weg te zien staan, heeft de hypercar daar natuurlijk niets te zoeken. Het 1.146 pk sterke circuitwapen met zijn 6,5-liter V12 komt op de besneeuwde dorpsweggetjes niet tot zijn recht. Met een kentekenplaat uit Saoedi-Arabië lijkt de Valkyrie enkel te zijn overgevlogen om mee te pochen.

Hypercar van koolstofvezel

Veel mensen op het internet kunnen de actie overigens wel waarderen. “Hij staat in ieder geval niet alleen maar in een garage”, lezen we op Instagram. Anderen grappen: “Hij kan niet roesten, dus waarom niet?”, doelend op het vele koolstofvezel dat onder meer voor het plaatwerk van de Aston Martin Valkyrie is gebruikt.

Desondanks lijkt het ons niet heel wenselijk om met zo’n kostbaar apparaat over de besneeuwde en vermoedelijk ook met zout bestrooide wegen te rijden. De hypercar is immers miljoenen euro’s waard. In Nederland staat één Aston Martin Valkyrie te koop. De vraagprijs daarvan is inmiddels 3,4 miljoen euro.