Op het randje of helemaal goed? Nieuwe Audi RS 5 heeft 639 pk en laat alle subtiliteit varen
Vroeger waren de RS-modellen van Audi wolven in schaapskleren, maar deze nieuwe Audi RS 5 bewijst dat die tijd al weer even achter ons ligt.
Want de ontwerpers hebben dit keer écht alle subtiliteit laten varen. De kersverse Audi RS 5 is voorzien van een ongehoord setje wielkastverbreders en een achterbumper waarvan we meteen dekking gaan zoeken.
Ovale uitlaten lijken groter dan ooit
De kenmerkende ovale uitlaatopeningen lijken groter dan ooit en zitten duidelijk dichter tegen de middenlijn van de auto aan. Opvallend zijn ook de enorme grille, die uitloopt in twee openingen onder de koplampen. Achter de voorwielen zit een verticale uitstroomopening.
Eerste plug-in hybride van Audi RS
De RS 5 is de eerste plug-in hybride van de sportafdeling van Audi. Hij wordt aangedreven door de bekende 2,9-liter V6 met twee turbo’s, die nu 510 pk en 600 Nm levert. De gehele aandrijflijn wordt opgejaagd tot 639 pk en 825 Nm koppel door een 177 pk en 460 Nm sterke elektromotor.
Daarmee gaat de Audi RS 5 in 3,6 seconden naar 100 km/h en haalt-ie een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Op zijn 25,9 kWh-batterij (bruto) haalt hij een elektrische actieradius van maximaal 84 kilometer.
In de sportiefste rijmodi houdt de RS 5 het accuniveau op 90 procent, zodat er altijd genoeg power beschikbaar is. De batterij – met actieve koeling – wordt niet alleen gebruikt voor de aandrijving, maar ook voor de aansturing van de elektromotor in de torque vectoring unit.
Audi RS 5 weegt minimaal 2.355 kilo
De RS 5 beschikt over een achttraps automaat, vierwielaandrijving en een centraal sperdifferentieel, dat 70 procent van de aandrijfkrachten naar de voorwielen, maar ook 85 procent naar de achterwielen kan sturen.
Licht is de RS 5 zeker niet: als Sedan legt hij 2.355 kilo in de schaal en als Avant 2.370 kilo. Standaard is hij uitgerust met stalen remschijven, koolstofkeramische exemplaren zijn optioneel.
Optioneel met Audi Sport-pakket
Overigens is de Audi RS 5 te bestellen met het Audi Sport-pakket, dat niet alleen de topsnelheid verhoogt naar 285 km/h, maar ook de luchtinlaten aan de voorkant nóg groter maakt.
De kleur Bedford-green (waarin de Sedan op de foto’s is uitgevoerd) is alleen beschikbaar op auto’s met het Audi Sport-pakket.
