Op dit Europese eiland ‘stelen’ politieagenten je autosleutels! En daar hebben ze een goede reden voor

Op het Kanaaleiland Jersey, dat voor de kust van Frankrijk ligt, hebben ze een probleem. Het aantal autodiefstallen is er dit jaar flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Daarom heeft de politie iets slims bedacht.

In de eerste twee maanden van 2026 werden er op Jersey twintig auto’s gestolen, wat er twee keer zoveel zijn als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de politie worden de meeste auto’s gestolen door jongeren zonder rijbewijs om er eens lekker mee te gaan joyriden.

Weinig criminaliteit op het eiland

Omdat op Jersey weinig criminaliteit voorkomt, laten bewoners hun auto regelmatig onafgesloten achter met de sleutels er nog in. En daar maken kwaadwillende jongeren dus steeds vaker gebruik van.

Politieagenten ‘stelen’ autosleutels

De politie heeft daarom Operation Handle in het leven geroepen, waarbij agenten de autosleutel ‘stelen’ als ze een onafgesloten auto tegenkomen en later contact opnemen met de eigenaar ervan om hem of haar te waarschuwen.

“Deze diefstallen zijn gemakkelijk te voorkomen”, zegt hoofdinspecteur Craig Jackson in de Bailiwick Express. “Jonge mensen gaan er niet op uit met speciaal gereedschap, ze maken gewoon van de gelegenheid gebruik als die zich voordoet.”

Jersey is zelfstandig Brits Kroonbezit

Op Jersey wonen ongeveer 104.000 mensen. Het eiland heeft een oppervlakte van bijna 120 vierkante kilometer en is geen onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, maar een zelfstandig Brits Kroonbezit met een eigen regering en eigen wetten.